渣男老鴇誘14歲女賣身 一週接客13人只給2千元

渣男當老鴇，誘14歲少女性交易，還苛扣皮肉錢。（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報

29歲男子彭聖文利用14歲少女急於找工作的心理，竟然先誘拐上床再帶她從事性交易，一週內讓少女接客13人，更可惡的是，彭男將交易所得全收入自己口袋，只給少女2千元。整起案件因少女生病就醫，醫院社工機警問出背後原因，才讓渣男就逮，新竹地院依姦淫幼女罪、圖利使少女性交易罪將彭男判刑4年2月，併科罰金15萬元，犯罪所得3萬元沒收。

彭男早有當「少女老鴇」的前科，據自由時報報導，2016年彭就被查出媒介少女性交易67次，被苗栗地院依圖利使少女性交易罪判刑3年10月，併科10萬元罰金，犯罪所得6萬7千元沒收。

但彭男在前案審理期間，仍繼續在臉書刊登「誠徵美容師」廣告，14歲少女小夢（化名）上當，與彭在新竹火車站前旅館碰面，當場被告知要做性交易服務，還被彭以「指導」為藉口發生性關係。

2016年12月17日起，彭男用LINE攬客，騎機載小夢到賓館，每次收費2500到4500元不等，全由彭男收走，小夢揪人爭取後，彭才給她2千元。

12月25日小夢生病就醫，醫院社工機警追問，小夢才吐露一星期就接了13名男客，且沒收到錢。

法官認為，彭男惡性重大，因此判刑。小夢父親也對彭男提起附帶民事賠償訴訟，目前彭男在苗栗監獄執行。

(中時電子報)

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