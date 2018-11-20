台中》韓國瑜肯定台中 林佳龍：請轉達盧秀燕別再唱衰

對於國民黨高雄巿長候選人韓國瑜昨在辯論時數度稱許台中，台中市長林佳龍20日表達感謝，如果他對台中經驗有興趣，他很樂意跟韓分享。（盧金足攝）

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台中市長林佳龍也請國民黨高雄市長候選韓國瑜把對台中的肯定，轉達給同黨的台中市長候選人參考，不要再唱衰台中。（盧金足攝）

韓流變暖流！國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨晚在與民進黨高雄市長候選人陳其邁辯論時，數度稱讚台中市，也讓台中成為辯論會的亮點。台中市長林佳龍20日表示，這可能是韓國瑜真實的觀察與想法，如果他對台中經驗有興趣，他感謝很樂意跟韓分享，也請韓把對台中的肯定，轉達給同黨的台中市長候選人參考，不要再唱衰台中。

韓國瑜在這場雙雄對決的辯論會中，數度提到高雄市要奮起直追台中市，強調台中市與高雄市有可能發展成為巨型城市，台中市人口將突破兩百八十萬人，高雄人口卻越來越少，應該要奮起直追台中。韓國瑜的肯定之語，意外為台中市「助選」。

林佳龍表示，他事後透過網路觀看這場辯論，讓選民可以去看到候選人，對城市發展的具體主張，從昨天的辯論也很明顯察覺到，陳其邁顯然是有備而來，對市政很熟悉，不管是攻防之間，講出來很多人對高雄的未來發展期盼。

他說，反之另一位候選人比較空泛，有時候有點文不對題，「在這種情況下，我想提供一個市民很好的選擇，呼籲選舉就是選賢與能，誰能帶領一個城市的進步，選舉在選人，也在選自己的未來，一定要選擇真正會做事的人」。

林佳龍之前曾公開歡迎韓國瑜來台中看花博，對韓昨在辯論時數度稱許台中，林佳龍說，這可能是韓國瑜真實的觀察與想法，如果他對台中經驗有興趣，他很樂意跟韓分享，也請韓把對台中的肯定，轉達給同黨的台中市長候選人參考，不要再唱衰台中。

林佳龍強調，努力想把台中做好，但也看到很多負面選舉，很多抹黑，把台中講得很不堪，但事實上，這都不是真實的台中，台中已是台灣第二大城，人口突破280萬，而且是公認最宜居的城巿，這次選舉也是一個正面能量跟負面能量的選擇，他選擇努力帶領台中向上提升，但面對很多向下沉淪的力量，呼籲選民用事實來判斷，做出最後的選擇。

(中時 )

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