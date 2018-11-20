台中》女粉絲秀10年前合照 馬英九一句話逗樂大家

小馬哥魅力不減當年，沿途許多攤商紛紛要求合影。（陳淑娥攝）

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馬英九試喝毛桔茶後當場詢問多少錢。（陳淑娥攝）
馬英九在前立委楊瓊瓔背上寫下「精忠報國」4個字。（陳淑娥攝）
馬英九與市議員陳本添一家人合影。（陳淑娥攝）
忠實女粉絲拿出10年前合照給馬英九簽名。（陳淑娥攝）
馬英九在前立委楊瓊瓔背上寫下「精忠報國」4個字。（陳淑娥攝）

台中市議員第4選區選情激烈，為保住后里國民黨一席議員，前總統馬英九20日一早陪同議員陳本添至后里第一市場拜票，沿途許多攤商紛紛要求合影，小馬哥魅力絲毫不減當年；馬英九更在前立委楊瓊瓔背上寫下「精忠報國」4個字，還有女粉絲秀出10年前合影照，小馬哥開玩笑說「黯然神傷」逗樂了大家，為緊張的選情帶來了歡樂氛圍。

馬英九今天行程滿檔，一早在議員陳本添、前立委楊瓊瓔及立委江啟臣陪同下，到后里第一市場吃當地早餐美食「炸粿」，之後前往市場掃街拜票，沿途受到許多攤商及菜籃族合影，還有老闆主動送上鳳梨，馬英九在試喝毛桔茶後當場詢問多少錢，並拿出皮夾掏錢，攤商直呼不用錢啦，但他堅持付錢買了毛桔茶。

隨後馬英九參拜慈厚宮，祈求媽祖保庇國泰民安、風調雨順，他全程以閩南語對鄉親說，希望國民黨提名的候選人都當選，做生意能大賺錢、賺大錢、錢大賺。

馬英九抵達陳本添服務處時，受到熱情粉絲的包圍，一位熟女粉絲拿出10年前與馬英九合照要求簽名，他看了看幽默說，妳會不會覺得黯然神傷？逗樂了大家，為現場帶來了歡樂氛圍。

馬英九在楊瓊瓔背上寫下「精忠報國」4個字，並還解釋說，這不是他發明的，所以要註明出處「北宋岳母撰，民國馬英九書，107年11月20日」，不用擔心有人來爭取智慧財產權。

楊瓊瓔表示，馬總統說「全民拚經濟，讓大家好生活！」拜託大家團結不要分票，盧秀燕、陳本添若當選，要蓋一棟長青教學大樓，大家趕緊固票拉票。

(中時 )

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