若奧運被禁止出賽 他指民進黨解套方式可能是組「台灣難民隊」

里約奧運開幕儀式，首支難民代表隊進場。(美聯社)

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中時電子報

2016年里約奧運開幕，史上首支由難民組成的代表團進場，捕捉世界的目光。如今某些獨派人士一意孤行推動「東奧正名」公投，中華奧會遭到國際奧會停權或是除籍的機率非常高。前立委蔡正元指，民進黨認為中華台北奧會被取消資格也沒關係，可能屆時援用過去難民參賽案例，組成台灣難民隊，保障選手參賽權。若此事成真，東京奧運時恐看到台灣幾十人難民團入場。

某些獨派人士一意孤行推動「東奧正名」公投，一旦中華奧會被停權，國內各單項協會也隨即會被國際單項總會停權，運動員就無法出國比賽。如果中華奧會被國際奧會除籍，到時候就是台灣體壇的末日，因為一旦被除籍，中華台北就永遠消失，消失後想要復籍就是不可能的事情了，因為台灣不是聯合國會員，更不是紅十字組織成員，國際奧會憲章早有規定，想要入會籍必須有上述兩種資格。

前立委蔡正原在臉書說「實在搞笑!有位民進黨時代的體育官員說東奧正名公投過關，中華台北奧會被取消資格也沒關係。因爲國際奧會還是會保障選手參賽權，可能援用過去有難民參賽的案例組成台灣難民隊。」

2106年里約奧運開幕時，史上首支由難民組成的代表團排在倒數第二個進場，他們在奧會五環旗的帶領下走進會場，雖然沒有傲人的資源，但卻緊緊捕捉著世人的目光，獲得了全場起立鼓掌。國際奧會（IOC）主席巴赫當時致詞時，特別向這10名失去家園的傑出運動員表達致意，並肯定他們在面臨動亂所展現出的勇氣與決心，同時也傳達了光明與希望。

若台灣最後真的走到用難民身份參加奧運的那一步，將會看到有數十名成員的超大難民隊進場。

(中時電子報)

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