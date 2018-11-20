花蓮》底層生活大不易 徐榛蔚計畫營造特色市場實質改善

2018年11月20日 12:00 中時 范振和

花蓮縣長候選人徐榛蔚親切地和嬰兒媽媽交換育兒經。（范振和攝）

花蓮縣長候選人徐榛蔚（中）由吉安鄉長候選人游淑貞（左）、沈君茹（右）陪同車隊拜票。（范振和攝）

花蓮縣長候選人徐榛蔚在吉安鄉太昌三角市一帶，徒步力爭選民支持。（范振和攝）

花蓮縣長候選人徐榛蔚20日上午由吉安鄉長游淑貞、縣議員候選人沈君茹等人陪同，前往吉安鄉太昌三角市場附近拜票，她強調，蔡政府執政不力，民眾生活跟著清苦，痛苦指數高，想方設法拉抬庶民經濟，刻不容緩。

吉安鄉公營的市場有慶豐、仁里、北昌；民營較具規模的有黃昏市場、太昌三角市場以及福興市場，除了黃昏市場消費群來自四面八方外，其餘市場都鎖定當地居民，多年來攤商與消費群都能各取所需，享受小確幸，但蔡政府執政以來，短短2年多已發生質變，連最底層的攤商都已感受到交易迅速萎縮的惡況。

徐榛蔚今天上午在太昌三角市場，逐攤向選民請託後，再到附近的小吃店，逐家往慈濟科技大學方向挺進，徒步與車隊穿插掃街，所到之處，大受民眾歡迎，擁抱、合影、呼「凍蒜」口號等，同樣的鏡頭一再出現，攤商、小吃店老闆紛紛希望，徐榛蔚能賞領頭羊，翻轉庶民生計，帶來繁榮與幸福。

徐榛蔚說，不管公、私立市場，一定要因地制宜，結合當地人文發展出特色市場，一旦當選，縣府會輔導地方，以市場為軸心，再形成一個個的共榮圈，底層生活實質改善，才能成為花蓮全方位發展的推動器。

(中時 )