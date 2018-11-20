PChome官網有民調違反選罷法 藍委檢舉

2018年11月20日 12:00 中時 周毓翔

陳宜民檢舉Pchome網站至今仍有民調數據。（陳宜民辦公室提供）

距離九合一大選僅剩4天，根據《選罷法》規定投票日前10天，任何人都不能以任何方式發布民調。不過國民黨立委陳宜民發現，知名電商入口網站Pchome於首頁公布「假民調」，違反《選罷法》陳宜民正式提出檢舉，要求中選會正視，不能因為「政治正確」就視而不見。

Pchome首頁昨天於網站上方推播公布高雄市民調，今天則是台北市民調，違反《選罷法》第53條「政黨及任何人於投票日前十日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關候選人、被罷免人或選舉、罷免之民意調查資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述。」今日11時，中央選舉委員會法政處已分案交由桃園選委會查處中。

陳宜民於11月19日星期一下午4點30分已具名向中選會、法務部、法務部廉政署以及國家通訊傳播委員會檢舉並要求依法儘速查處，並呼籲全國民眾注意，目前民調已經封關，不能談論任何民調影響選情，尤其該民調並不具代表性。

陳宜民說，Pchome身為全國知名入口網站之一，不應帶頭違法，如果中選會認定該行為沒有違法，提舊的民調資料放到首頁輪流推播是可以的，恐怕造成天下大亂，以後所有選舉團隊只要選前一周買網路首頁廣告，製作「假民調」輪流推送也不違法，那選罷法第53條就可以廢掉了，希望中選會秉公處理，不能因為「顏色」輕放。

(中時 )