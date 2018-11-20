抓到了！超越基金會兩版帳目明細兜不攏？

2018年11月20日 11:59 中時電子報 綜合報導

國民黨新北市議員林國春踢爆超越基金會，103年的人事費用暴增及活動費使用資金不明後，超越基金會也提供媒體102-106年經會計師簽證的財務報表收支，沒想到這版本和提供主管機關新北市府的版本完全不一樣，更將活動等項目簡化為「業務支出」，林國春認為，這根本是打迷糊仗，沒有誠意要說清楚！

林國春議員指出，超越基金會103年編列了600萬活動預算，包含「超越達人計畫職場體驗」、「超越達人計畫前進校園」、「超越達人計畫共讀計畫」、「超越達人計畫巡迴講座」、「國片衝衝衝」，實際執行只花了60幾萬，甚至只用群募的方式來進行活動，有預算不花，相當可疑！

但超越基金會回應，4年前推出「超越達人前進校園－陪孩子找自己的路」專案計畫，針對全國評選的20所國高中，邀請各行各業達人前進校園，因人力與經費等資源有限，希望透過網路進行群眾募資，但很遺憾，該計畫未達募款門檻，募款已全部退回捐款人，而且當年光是活動就辦了111場。

林國春表示，超越的說詞明顯有漏洞，如果群募費用全部退還，能不能提出金流紀錄？再來，費用全部退還後，怎麼總結算活動費用還會只有62萬多？如此換算111場下來，平均一場只花費5千多元？這是合理的嗎？比一般市府的活動費用還低。

此外，超越基金會提供媒體的報表，僅有「支出」、「收入」、「業務支出」、「行政支出」四大概項，林國春痛批，這完全不如蘇老縣長說的，有清清楚楚的明細和紀錄，何況這版本和提交市政府的預算、決算表完全迥異，市府版本的活動費用和其他項目加總，與媒體版的「業務支出」費用根本兜不攏，超越基金會到底哪份版本才是真的？還是有造假？

林國春認為，蘇老縣長說不清楚的態度不是一兩天了，如果超越的活動核銷明細、人事費用明細都能夠調的出來，自己早就拿到了，超越提供給市府的，根本是安全版。說不定另外還有帳本我們不知道，林國春呼籲，不要再用「公開透明」的話術來欺騙一般民眾，因為市政府、市民甚至民意代表，根本拿不到超越基金會的真實資料，何來攤在陽光底下？

(中時電子報)