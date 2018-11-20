她體檢正常3年後心肌梗塞亡 醫師：番茄炒蛋是元凶

2018年11月20日 12:12 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

許多人愛吃的家常菜，竟然成為心肌梗塞的元凶！一位55歲陸女體檢正常，平時不抽菸且飲食清淡，三年後她卻心肌梗塞死亡。醫師指出，患者生前愛吃番茄炒蛋，由於這道菜烹調時易放入大量糖、鹽、油，長期食用就會危害血管健康，一步步刺激心血管發生病變，終至成為她心肌梗塞猝死的元凶之一。

最近北京電視台《我是大醫生》的一期節目中，醫師分享了一位55歲女患者的體檢報告，三年前體檢正常，三年後心肌梗塞死亡！《新聞夜航》微信公眾平台貼文說，患者3年前體檢結果完全正常，無吸煙史，飲食偏清淡，看似健康的一道菜，卻會一步步刺激心血管發生病變，其原因就是出在它在烹調時放入大量的糖、鹽和油，長期食用將危害血管健康，成為心肌梗塞猝死的元凶之一。

《新聞夜航》微信公眾平台有一則貼文說，55歲趙女士，三年前體檢結果完全正常，無吸菸史，飲食偏清淡；三年後卻心肌梗塞死亡。在這離奇的病案背後，潛藏著怎樣的健康危機？體檢結果完全正常，無吸煙史，飲食偏清淡，這三年間究竟發生了什麼事？

醫師指出，患者之前最喜歡「番茄炒蛋」，番茄炒蛋看似非常健康的食物，但卻藏著玄機，一步步刺激血管發生病變。「番茄炒蛋」在烹調時容易放入大量的糖、鹽和油，長期食用將危害血管健康，成為心肌梗塞猝死的元凶之一。

會做菜的人都知道，「番茄炒蛋」要把雞蛋炒的蓬鬆，就要多放油，而雞蛋中的卵磷脂對脂肪有乳化作用，吃不出油膩感，無形中就攝入了過多的油脂。而番茄炒蛋常以甜壓鹹，若要吃出甜味，糖含量至少要占到10%左右，比如番茄400g，要吃出甜口感覺，若番茄占一半甜，至少還要放入20g糖。

專家提醒，血管最怕高油、高糖、高鹽。有些菜過分追求口感和色澤，就需要加入超量的油、鹽、糖，反而成為心血管疾病的危險因素。炒菜時，可以用醋代替部分糖、油，輔助保護心血管。

醫師表示，體檢報告雖然是一個健康的狀態，但很多疾病的早期表現都非常隱匿，沒有什麼臨床症狀，一般檢查看不出來，所以很容易被忽視，特別是血管等的病變，從血管健康到心肌梗塞猝死只需三步。

1、血管內中膜增厚

血管內中膜增厚，是心血管疾病隱匿的徵兆。它不僅存在於三高等心腦血管等疾病的群體中，還有可能存在于健康人群中。研究發現，沒有三高等任何傳統危險因素的人群中，有50%的人發生了血管內中膜厚度增加的情況，但沒有任何症狀。

2、出現小斑塊

在內因或外因的不斷刺激下，血管內膜會逐漸出現小的動脈粥樣硬化斑塊。但穩定的小斑塊對血流的影響很小，可能完全沒有症狀表現。

3、出現大斑塊

通常，小斑塊體積小，外表的包膜較厚，內容物較少，質地也偏硬，就像皮厚餡小的餃子。相對而言，更為穩定、安全。但當小斑塊逐漸變成大斑塊時，體積會不斷的增長，其外表的包膜越來越薄，質地偏軟，就像皮厚餡小的餃子，非常不穩定。一旦包膜破裂，內容物就會被擠出來，形成血栓，進一步堵住已經狹窄了的管腔，導致遠端沒有血流，誘發心肌梗死亡。

(中時電子報)