台中》網路充斥假訊息 家長代表高喊「反謠言、反抹黑、反轉傳」

台中市長林佳龍競選總部有家長團體代表站出來，高喊「反謠言」、「反抹黑」及「反轉傳」，呼籲多求證，避免將錯誤訊息一再轉傳。（陳淑芬攝）

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台中市長林佳龍競選總部發言人林尚賢表示，網路充斥假訊息，呼籲民眾多查證。（陳淑芬攝）

選舉網路戰打得搶搶滾，台中市長林佳龍競選總部20日有家長團體代表站出來，高喊「反謠言」、「反抹黑」及「反轉傳」等口號。他們指出，目前網路上充斥教育層面、空汙政策及花博等假訊息，透過人身攻擊和抹黑，讓社會充滿對立，呼籲民眾要多求證，避免將錯誤訊息一再轉傳，恐帶動風向、干擾選情，甚至影響下一代。

林佳龍競總發言人林尚賢表示，網路訊息的轉貼、轉傳及分享都很容易，不管是否在選舉期間，網路假新聞或假訊息，都讓家長們相當擔心，近期網路出現很多教育、空汙政策及花博等假訊息。甚至，連肯定市府改善空汙政策的中興大學教授莊秉潔，都在臉書貼文指出，有「假帳號」散播「假消息」攻擊他。

台中市家長會長協會榮譽理事長陳金源指出，網路最近瘋傳一段影片，有家長在會議中拿出國小教科書發言批評，書中教導使用保險套、自慰及多人性行為等議題。他錯愕地向教育局及校長等人求證，才發現原來是假訊息，現行國小教材、課本教科書根本沒有這些內容，希望能避免轉傳，以免造成家長恐慌。

台中市性別平等教育委員會委員蔡孟倩則指出，網路指台中市長林佳龍是性平會主委，性平會只是談同志，會讓教育變同志等。她澄清，各縣市首長都是性平會主委，網路錯誤言論恐激化對立，影響孩子的思辨能力，呼籲反謠言、反抹黑、反轉傳、多查證，尊重多元聲音，停止假訊息。

台中一中科學班後援會會長陳美利說，花博以生態保育及人文價值精神，獲得國際認可，並將台灣的美好呈現給全世界，是台中人的驕傲。但是，網路卻充斥花博票務等假消息，其實，相關資訊在媒體新聞都夠查證得到，希望網友不要再轉傳假訊息而抹煞花博的成果。

(中時 )

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