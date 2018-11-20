台北》柯媽忍腳痛赴藍營票倉拜票 慘遭民眾圍剿抗議

柯爸柯媽20日再度前往藍營大票倉文山區興德路市場拜票，有攤商揮舞國旗表態支持丁守中。（吳堂靖攝）

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雖然抗議聲浪不斷，仍有熱情支持者獻吻，讓柯媽終於露出笑容。（吳堂靖攝）

選戰倒數4天，情勢緊繃的柯文哲全家總動員，到處掃街與民眾搏感情，柯爸柯媽20日再度前往藍營大票倉文山區市場拜票，不顧連日奔波腳痛，兩老賣力為兒子拉票，但短短一小時行程，至少遭到5度抗議，不少民眾更是揮舞國旗大喊「支持丁守中」、「柯文哲還我錢！」場面尷尬。

繼上周前往木柵市場拜票，柯爸柯媽強忍腳痛再度前往興德路市場掃街搶票，不過一個小時的行程抗議民眾卻如影隨形，現場宛如柯P抱怨大會，有婦人不斷揮舞國旗怒嗆「柯文哲還我錢！唯一支持丁守中」、「大巨蛋是要拖到何時！」

還有騎士大喊「支持2號丁守中！」叫囂聲此起彼落，柯媽多次停下腳步與民眾溝通，但也有不少抗議人士被警方勸阻，場面一度緊張。

另有攤商將國旗插滿攤位，她不滿表示「自己已經70歲了，每天賣一包20元的貢丸，是要賣到何時？柯文哲卻一下子取消1500元的敬老金！」該攤商更痛批，「柯文哲罵長者是『貪婪的老人』，怎麼都沒看到他道歉！」儘管旁人馬上澄清柯並沒有罵，但該名婦人仍情緒激動，掃街隊伍也隨即呼口號「1124支持柯文哲」提振士氣。

由於一連幾日拜票行程，柯爸柯媽步履蹣跚，柯爸更一度中斷掃街先行休息，柯媽被問到「每天拜票會不會累？」她勉強擠出笑容說「不會啦」，雖然抗議聲浪不斷，但仍有民眾為柯打氣鼓勵，更有熱情支持者獻吻，讓柯媽終於露出笑容，最後還與議員候選人歐陽龍握手致意，隨即上車趕往下個拜票行程。

(中時 )

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