《全台最速報》高雄市長世紀之辯落幕 陳其邁：交給市民打分數 韓國瑜：背不出數字卻看出問

2018年11月20日 12:12 中時電子報 綜合報導

◎高雄市長世紀之辯落幕 陳其邁：交給市民打分數 韓國瑜：背不出數字卻看出問題

高雄市長藍綠候選人世紀之辯昨晚結束，國民黨韓國瑜深夜在臉書以「CEO的態度與決心」為主題PO文寫道「我背不出每一個數字，但我看得出問題所在」。對此，民進黨陳其邁今（20）日到前鎮掃街前受訪回應，民主就是不斷地切磋，在政見上不斷地互相鼓勵，這樣才能讓城市更進步，其他就給市民朋友打分數。

◎拚選戰 辭立委 ? 盧秀燕下午將有重大宣布

國民黨台中市長候選人盧秀燕要不要辭立委？ 20日上午在烏日區新南宮受訪時，她要記者看她臉上的「神秘微笑」；競選總部臨時通知中午一點半，將舉行記者會有「重大宣布」。發言人吳皇昇說，重大談話內容將由盧立委自己來宣佈，以展現信心與決心！市民預期可能與她辭立委有關。

◎為母豬說辭黨主席？ 吳敦義:不可能 聲量已反轉

選戰逼近，國民黨主席吳敦義、前立法院長王金平、黨副主席郝龍斌等人20日一早陪同黨籍台北市長候選人丁守中赴和平東路二段、復興南路口站崗拜票。面對媒體詢問是否要為「豬母說」辭黨主席挽救選情？吳敦義受訪直言「不可能」，現在絕大多數網路聲量已經反過來這邊了。

◎否認大陸要他選總統 但柯P仍未承諾不選2020

民進黨台北市長候選人姚文智昨天拿出《台大醫訊》訪談市長柯文哲的文章說，柯在受訪時一直提到「應該不會選總統，但中國那方面一直要他選」，姚質問，對方是誰跟柯聯絡、為什麼選中柯、這是柯講兩岸一家親的原因嗎？對此，柯文哲今受訪時澄清，大陸不是要他選總統，而是包含大陸在內許多國家都問他「是不是要選總統」；但面對媒體追問，是否能直接承諾不選2020，柯卻未表態，並表示「不喜歡被逼迫下去做承諾」。

(中時電子報)