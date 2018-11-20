選務人員攜出選票 檢方直闖印刷廠勘驗

嘉義地檢署上午由主任檢察官郭志明帶隊，前往蘭潭印刷廠勘驗、蒐證。（呂妍庭翻攝）

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中時

嘉義縣驚傳選務人員把333張選票攜出印製廠，嘉義縣選舉委員會今20日上午再次澄清強調，初步認定是一起無心的行政疏忽，選票絕無外流，為求慎重， 嘉義地檢署上午由主任檢察官郭志明帶隊，前往蘭潭印刷廠勘驗、蒐證，並現場訊問侯女、同事王女及陳姓選委會承辦人員，三人說法一致，與警方調查狀況相符，訊後將3人請回，檢方看法與縣選委會相同，初判與選罷法109條要件不符。

18日晚間驚傳水上鄉公所點選票村幹事侯秀琴，將333張選票夾在公文閘攜出印製廠，被警方發現，19日檢方傳訊侯秀琴到案，侯女聲稱333張選票，是另一名王姓同事主動幫她拿到管制區，她並不知情，也無不法意圖。

嘉義縣選舉委員會總幹事陳宏基指出，當天水上鄉選務人員完成選票清點封存後，將要銷毀的選票集中裝置於紙箱中，一時疏忽未查帶出於管制站警方安檢時發現，目前已按標準作業規定銷毀，一張選票也沒有並未外流，嘉義縣長張花冠第一時間已指示選委會和警方加強各項安檢工作，務必做到滴水不漏，至於是否涉及業務疏失與刑責，將由司法單位做進一步釐清。

嘉縣傳出選票遭攜出，不只民進黨籍立委蔡易餘都說此事非同小可，相關選務人員不徹查到底難昭公信，同黨籍嘉義縣長候選人翁章梁除說不可思議，也說近期縣府人事異動頻繁，基層人員群龍無首，縣選委會螺絲是否鬆了?導致這起選務嚴重疏失，要求縣府、檢調務必全面徹查清楚。

(中時 )

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