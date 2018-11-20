獨》普悠瑪翻車意外滿月 健保署提對台鐵代位求償千萬

2018年11月20日 12:23 中時 魏怡嘉

明天是台鐵普悠瑪翻車意外滿一個月，此次事件共造成乘客18人死亡、215人輕重傷，為台鐵自1991年以來最為嚴重的鐵路傷亡事故，病患分送宜蘭、花蓮等多家醫院，由於目前肇制原因均指向台鐵管理制度疏失，醫療費用不應由健保支付，健保署擬對台鐵提出代位求償，金額可能達千萬。

依健保代位求償相關規定，鐵路、高速鐵路或捷運系統所發生的交通事故，若為人為因素所造成，其醫療費用健保署可向其保險公司代位求償；健保署官員表示，由於此次悠瑪翻車意外，究責原因指向台鐵管理問題，符合代位求償條件，健保署將對台鐵的保險公司明台產險提出代位求償。

與過去不同的是，由於健保法第95條已修法通過，即重大公共安全事故、交通事故、公害或食品中毒事件，向保險公司代位求償後，仍未足額清償或是未投保者，可向第三人請求，健保署官員強調，若台鐵向明台產險投保金額不足賠償，健保署將向台鐵提出代位求償，也為修法通過後，健保署首次向第三人提出代位求償。

健保署官員指出，健保署已去電台鐵告知此事，並進行溝通，由於各醫院醫療費用下個月下會向健保署提出申報，代位求償金額要下個月才能確定，但初估可能達千萬。

2015年6月新北市八仙樂園舉辦彩色派對，發生粉塵爆燃事件，造成499名民眾受傷，健保共支付4.36億元醫療費用，為國內首宗大量燒燙傷病患事件，數家醫學中心投入救治，499名民眾受傷當中，有487人具健保身分，健保共支付4.36億元醫療費用，當時健保法代位求償規定，只能向投保的保險公司代位求償。

健保署官員表示，由於主辦單位向泰安等2家保險公司共只投保5000萬元，健保署2015年底向士林地院提起民事訴訟，由於法院判決，5000萬應先扣除支付受害人有餘額後，才輪得到健保署，裁定停止訴訟至今，4.36億元仍求償無問，由全民買單。

(中時 )