台中》林佳龍：豐原已是副都心 支持者「可以講話很大聲」

2018年11月20日 12:29 中時 盧金足

台中市長林佳龍懇求巿民用選票來支持進步的台中，也肯定認真的巿長。（盧金足攝）

熱情支持者拿出四年前的合照，要再和台中市長林佳龍一起合照。（盧金足攝）

臺中市長林佳龍20日在山城車隊掃街，上午前往豐原第一公有零售市場拜票，問候攤商與鄉親互動打氣，受到豐原鄉親的熱情歡迎。林佳龍表示，豐原已是臺中副都心，現在配合花博，再加上鐵路高架化，未來產業發展可說是欣欣向榮，帶來龐大商機，豐原從變邊緣化變成副都心，所以豐原的支持者在幫忙推銷時，「可以講話很大聲！」

林佳龍一早來到豐原第一市場，在市議員候選人翁美春、謝志忠、劉厚承及公有市場自治會會長蔣永水陪同下，徒步掃街拜票，一一與攤商跟巿民握手互動，並透過廣播向攤商與買菜的民眾問好。

走訪過程中有多個攤商紛紛贈送菜頭、蒜、包子、肉粽等象徵祝福，並高喊「凍蒜」、「包中」，還有熱情支持者拿出四年前的合照，要再和林佳龍一起合照，也有民眾特別製作支持的看板，表達力挺心意。

「市長，凍蒜啦！」豐原第一市場是當地最大傳統市場，林佳龍在市場拜票時掀起熱潮，很多攤商比出「二號」支持。

面對媒體詢問花博三個園區之一在豐原受好評，豐原支持度是否也比較好？林佳龍表示，這四年來，豐原從邊緣化的危機，到這幾年大家對未來充滿希望，其中包括軟埤仔溪的整治，葫蘆墩掀蓋，帶來龐大商機，所以豐原的支持者在幫忙推銷時，「可以講話很大聲！」

林佳龍說，「我們也感受到豐原是很有文化底蘊，現在豐原是副都心，市府整個以豐原副都心、配合臺中花博、再加鐵路高架化，未來產業發展可以說是欣欣向榮」，他有信心在豐原開出很好的票，懇求巿民用選票來支持進步的臺中，也肯定認真的巿長。

(中時 )

台中市長林佳龍20到豐原第一市場拜票時，很 多攤商紛紛贈送菜頭、蒜、包子、肉粽等象徵祝福，並高喊「凍蒜」、「包中」。（盧金足攝）