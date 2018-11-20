習近平訪菲前曝光 陸企將投資20億美元改造前美軍駐菲基地

2018年11月20日 12:58 中時 楊家鑫

大陸國家主席習近平今天(20)正式訪問菲律賓，英國《金融時報》引述菲國官員報導稱，陸企葛洲壩集團將投資20億美元（約合623億新台幣），在前美國克拉克空軍基地打造工業園區，已確定了投資意向和框架，正待菲方正式回應。這個正在規劃的新項目將成為大陸在菲國規模最大的其中一項投資，也是菲律賓總統杜特蒂旨在振興菲律賓基礎設施計畫的最大項目之一。

英國《金融時報》19日稱，陸企葛洲壩集團將投資20億美元在前美駐菲的克拉克空軍基地打造一個工業園區；並分析稱，此舉顯示菲總統杜特爾特日益棄美親華的最明顯跡象之一。

報導稱，這一正擬議中的新專案是大陸在菲律賓最大的投資之一；同時也是杜特爾特推出總值1800億美元的「大建特建」計畫中規模最大的專案之一，該計畫旨在振興菲律賓的基礎設施建設。

報導指出，基地轉換與發展署是負責克拉克城市規劃與建設的主要部門之一，主席迪贊（Vicencio Dizon）表示，本周他們將與陸企葛洲壩集團公司就有關開發500公頃土地以供大陸科技和製造企業使用的專案，簽署一份諒解備忘錄。目前菲政府正尋求把馬尼拉西北地方開發成一個新的商業中心。「一旦這些工業企業入駐，將會帶來數千個工作崗位」。

報導還稱，葛洲壩集團的一位高級經理也證實，該公司已「確定了這一項目的投資意向和框架」，他補充說正在等待菲方的官方回饋。「不過目前仍處於商業保密階段，具體資訊必須由上市公司宣佈」。

據悉，克拉克自由港區是原為美國空軍的克拉克空軍基地，拆遷歸還給菲政府後改建而成的經貿發展特區。該區毗鄰馬巴拉卡特市，距離東南方的菲律賓首都馬尼拉市約60公里。

而在今年8月，迪贊與數名菲國官員就曾到訪葛洲壩基團北京總部。根據葛洲壩集團官網，雙方就深化工業園區、鐵路等基礎設施領域務實合作，進行了坦誠深入交流，並達成廣泛共識、取得積極進展。

(中時 )