國際保鮮物流中心6億元經費到位 預計109年完工

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為了降低農產運銷過程的耗損，農委會農業生物科技園區設置國際保鮮物流中心，針對香蕉、鳳梨、洋蔥、大蒜等大宗蔬菜水果，建構一個從採後處理、加工、包裝、冷鏈倉儲、物流配送之冷鏈保鮮物流系統。保鮮物流中心預計於109年底完工，首期工程已獲行政院核定6億元經費。

農委會表示，農科園區國際保鮮物流中心以分期興建方式辦理，預計明年進入實體工程階段，將於109年底完工。規劃設置香蕉、鳳梨等蔬果冷藏及自動化冷凍倉儲設備，配合洗選、截切、包裝及全程冷鏈物流配送，確保農產品從產地到消費端的品質，強化台灣農產品出口外銷能力。

農委會指出，國際保鮮物流中心未來亦將引進專業廠商，進行蔬果處理、加工加值及出口外銷業務，期望透過保鮮物流中心作為台灣農產品全程冷鏈物流示範場，宣導農民、農企業、物流業對於農產品全程溫控保鮮之觀念，精進冷鏈技術，一同打造台灣農產品品牌價值。

農科園區預計規劃建構北中南三大旗艦冷鏈物流中心，含農科園區國際保鮮物流中心在內，另設置桃園農業物流園區及中台灣高科技農業產業園區。

農委會表示，桃園農業物流園區利用其位於桃園國際機場周邊，交通優越的特性，規劃建置有關觀賞水族、花卉、蔬果、植物工廠、種子種苗、冷凍魚、肉類及農業加值等產業所需國際轉運、包裝、重整、理貨、加工之冷鏈物流系統，未來可成為我國農產品出進口拓銷戰略平台。

中台灣高科技農業產業園區則將以精準農業智慧化技術、強固型溫室為示範基地，打造為新農業產銷基地。

(中時 )

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