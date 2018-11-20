影》韓國瑜、張榮味是菜蟲？ 他轟林淑芬是農民公敵 陳吉仲也中槍

2018年11月20日 12:28 中時電子報 戴安瑋

立委林淑芬日前在新北市的民進黨造勢晚會上，指韓國瑜和張榮味是全國最大菜蟲，張榮味女兒、前立委張嘉郡昨按鈴控林告誹。（中時）

立委林淑芬日前在新北市的民進黨造勢晚會上，指韓國瑜和張榮味是全國最大菜蟲，張榮味女兒、前立委張嘉郡昨已按鈴控告林誹謗。臉書粉絲專頁「一級嘴砲技術士」表示，林淑芬又再挑戰農民底限；林不懂農藥裝懂，讓農藥管理制度停擺，「如果說到農民的公敵，林淑芬絕對可以排到前三名」。

臉書粉絲專頁「一級嘴砲技術士」表示，民進黨都是延續著「張榮味=農會系統」的脈絡去講，林淑芬18日在民進黨造勢晚會的發言，就農民的認知，就是在講農會是菜蟲。

他今更在臉書上發文說，2016年開始有一群人鑑於農民農藥中毒事件頻傳，倡議修正農藥殘留標準，讓抗藥性較高、藥效不佳的老農藥退場，並開放低毒性、低殘留的藥劑進場替換。另外也修正了一堆農藥的殘留標準，比照歐盟的殘留標準；結果，林淑芬不懂裝懂跑出來亂扯一堆，導致整個管理制度停擺，「如果說到農民的公敵，林淑芬絕對可以排到前三名」。

他更表示，2016年10月農委會副主委陳吉仲說「菜價貴是因為有菜蟲」，行政院也煞有其事，發動檢警前往各地果菜市場盤查，查了半天，什麼都沒查到。這件事情不只成了笑柄，更嚴重影響菜價，中南部各農業縣怒火四起，迫使各縣市首長多次打電話回台北去抗議。爾後，農委會絕口不再提起「菜蟲」兩字，直到今天，民進黨的林淑芬再度挑戰農民的底線。

網友留言表示，「這週六看結果就知道啦⋯⋯希望這些人多發言」、「農政單位有這種奇葩主管，也該算是台灣奇蹟！高麗菜菜價崩盤，該怪台灣農民太厲害了，一年可以收成6、7次」、「拜託這些人多發言秀下限啊！讓週六的選舉更精彩XD」、「長期害人不淺（害到台灣農民）」。

(中時電子報)