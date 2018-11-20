破千支謎片「被消滅」原因曝光 AV女優淚求影片下架

2018年11月20日 12:28 中時電子報 吳品瑤

日本AV界蓬勃發展甚至還外銷出國，不斷有新的AV女優入行參戰，謎片作品理應不斷增加而不會減少，沒想到近來竟發現有破千支謎片莫名下架消失，「AV達人」一劍浣春秋揭露幕後祕辛，表示下架通常是主演該片的AV女優所為，理由大多讓人感到心酸。

自從日本謎片圈爆出「強逼拍片」疑雲後，圈內對於AV女優的保護便更上一層樓，女優也開始會為保護自己做出一些相應的舉動，例如一劍浣春秋日前就提到過，前AV女優竹內愛疑似因為馬賽克打得太薄的緣故，要求大量下架自己的作品，而業界其實還有一個保護女優的規定，就是引退滿5年後，可無條件要求演出的作品下架，清空自己在業界的足跡，例如如今以引退但轉當普通藝人的「Mihiro」朝美穗香，就曾動用過此條款。

所以到底有多少AV作品被消滅呢？據統計，從今年2月20日到10月31日止，共計136人要求下架3925支作品，最後有111人、1635支作品確定受理，而有777支作品雖繼續販售，但將女優姓名刪除，而這136名要求作品下架的AV女優，其中114人是因為在現實生活中被認出來了而提出申請，有80人是因為要結婚、57人找到新工作，而希望過去的「黑歷史」能一筆勾銷，而因為遭事務所設計被迫下海拍片的，僅有6人，一劍浣春秋表示，雖然作品被消滅讓人惋惜，但換個角度想，一來這是女優們應有的權利，二來如此保護從業人員，也是業界的一種進步。

(中時電子報)