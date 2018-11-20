習近平訪菲前夕 美雙航母南北「夾擊」菲律賓

2018年11月20日 12:53 中時 楊家鑫

大陸國家主席習近平今天(20)對菲律賓展開訪問之旅，行程包括到訪菲律賓總統杜特蒂老家達沃市。多維新聞引述外媒報導稱，在此前夕，11月19日，美國海軍「雷根號」、「史坦尼斯」號兩艘航母打擊群正「一北一南」巡弋南海。其中由南向北的「史坦尼斯」號航母打擊群途徑的海峽距離達沃市僅有200多公里。國防部長嚴德發19日曾表示，美軍兩艘航空母艦出現在菲律賓周邊海域主要是支持印太戰略、維護亞太和平。

多維新聞引述外媒報導指出，習近平此訪，菲律賓周邊的局勢不平靜。11月19日，美國海軍兩艘航母打擊群出現在菲律賓南北海域。其中，「雷根號」航母打擊群從菲律賓北部的巴林坦海峽進入南海北部海域，而「史坦尼斯號」航母打擊群則從菲律賓南部的蘇里高海峽進入保和海，下一步將進入蘇祿海，進而轉進南海。

報導稱，值得注意的是，「史坦尼斯」號航母打擊群途徑的海峽距離達沃市僅有200多公里。美國海軍方面的消息稱，「雷根」號、「史坦尼斯」號雙航母打擊群共有10艘軍艦，大約150架飛機和12600軍人。

報導認為，習近平訪菲與美航母行動雖然沒有直接聯繫，但華盛頓派遣重兵赴南海，其意圖被指非常明顯，「攪局南海」。畢竟，大陸總理李克強以及習近平接連訪問東南亞，其外交活動的主要目標之一，就是讓南海成為穩定之海、平靜之海。

大陸觀察者網則報導稱，近一個月來，「雷根號」上是非不斷。一架F/A-18戰鬥機12日在菲律賓東北海域墜毀，這是「雷根號」一個月內發生的第二次墜機。

此外，「雷根」號核心部門已經受到了毒品氾濫的威脅。美國《海軍新聞》網站6日報導稱，美國海軍證實，「雷根」號航母核反應爐部門的14名水兵因為濫用致幻劑LSD而面臨處分，另有10名留駐日本的船員也因致幻劑相關原因遭到了處罰。

(中時 )