奈伊談美陸貿易戰：美對陸貿易戰藉口說不通

2018年11月20日 12:36 中時 李文輝

著名政治學家、美國哈佛大學教授約瑟夫·奈伊近日和大陸國務院僑務辦公室僑務幹校副教授、哈佛大學訪問學者張梅對談時說：「川普總統以美中兩國雙邊貿易的順差或逆差來作為對華發動貿易戰的藉口是說不通的。」奈伊還說，美陸解決摩擦的方式就是協商，即使這種協商看上去會非常棘手。

中共黨媒《環球時報》報導，奈伊對談時認為，陸美貿易摩擦起因部分是美國共和、民主兩黨對陸貿易行為的共同擔憂，對此應該協商找出解決辦法。但另一部分原因是川普總統的特殊做法引起，川普指貿易逆差是一國做錯事的訊號，所以調查大陸賣給美國的商品比美國賣給大陸的商品多的問題，又宣稱找到大陸做錯事情的證據。

奈伊說，大多數經濟學家都認為，這不是思考美陸貿易逆差的正確方式。以順差或逆差作為對陸發動貿易戰的藉口說不通。諷刺的是，美陸有些人以為可以相當容易地解決這個問題。如有人說：「中國將從美國購買更多大豆和天然氣，這意味著美中之間的貿易順差將改變，這也讓川普能宣稱獲得勝利。」

其實，這不會在多大程度上改變現狀，只是意味著，如果大陸從美國多買，就會從越南少買大豆。這不是真正解決問題的方法，而是停留在問題表面的解決辦法。

奈伊指出，當前陸美貿易摩擦要解決的，是那些讓美國國會感到困擾的潛在議題。這些議題關於大陸處理國際貿易方式是否公正。此外，嚴肅的人，不包括川普，普遍感到大陸占了目前體系的便宜。如大陸國有企業和美國公司展開競爭，但前者可從國有銀行拿到低利貸款，因此，他們就認為大陸公司暗中得到補貼，這就不公平了。再舉一個例子，有人認為，如果大陸公司想在美國投資，不需要交出它們的智慧財產權。反之如美國公司想在大陸投資，一定要選一個大陸夥伴，同時必須開放智慧財產權給那個大陸公司。有的美國公司和美國議員就會說：「這是脅迫，是（中國）硬實力，這是偷取我們的智慧財產權。」

奈伊懷疑，由於川普保護主義和重商主義的態度，將使協商非常棘手，且需要延長協商時間。但從原則上來看，這些議題都可協商。

(中時 )