攜帶含豬肉火鍋料闖關 金門小三通旅客罰1.5萬

2018年11月20日 12:48 中時 李金生

金門「小三通」旅客攜帶內含肉製品的火鍋料闖關，遭處罰新台幣1萬5000元。（金門海關提供）

金門「小三通」旅客攜帶內含肉製品的火鍋料闖關，遭處罰新台幣1萬5000元。（金門海關提供）

大陸「非洲豬瘟」席捲數省，金門「小三通」防疫大門嚴陣以待，昨（19）日在自廈門搭乘金瑞龍輪上岸的陳姓旅客行李中查獲含豬肉產品3.2公斤，全案在確認未提出書面或口頭申報後，移送農委會動植物防疫檢疫局金門檢疫站，依規定裁處新台幣1萬5000元罰鍰，涉案產品則當場銷燬。

金門海關是透過X光影像查驗機，發現陳姓旅客的隨身行李有可疑物品，進一步發現內有含肉製品的火鍋料，依規定沒入處理。

農委會10月31日公布在金門「小三通」上岸旅客通關前主動丟入棄置桶的香腸中，檢驗出帶有非洲豬瘟病毒基因，確認為台灣地區首例之後，仍陸續查獲旅客攜帶肉製品闖關，引起防疫單位的高度重視。

高雄關指出，今年7月1日至11月19日止，該關查獲金門「小三通」入境旅客違法攜帶肉類製品高達814案，類型有豬肉乾、香腸、火腿等，均開罰新台幣3000元。

農委會動植物防檢局為避免「非洲豬瘟」疫情跟著上岸，衝擊國內畜牧業造成經濟損失，已訂定「違反動物傳染病防治條例第34條第2項規定案件裁罰基準」，自10月18日起，旅客自非洲豬瘟或口蹄疫疫區攜帶家畜肉類產品入境，最輕裁罰提高為新台幣1萬5000元。

農委會動植物防檢局高雄分局表示，大陸非洲豬瘟蔓延，已有74個案例，19個省分淪陷，一旦入侵金門或臺灣本島，對地區畜牧產業影響相當巨大，提醒民眾到大陸旅遊切莫參觀養殖場，也不要攜帶肉製品入境，一經查獲，直接開罰新台幣1萬5000元。

高雄關也呼籲民眾共同打擊不法，勇於檢舉走私，免費檢舉電話專線「0800-711117」。

(中時 )