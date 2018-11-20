台中》投票前先看清楚！中市選委會：投開票所內不提供公投選擇諮詢

台中市選委會表示，今年公投共有10案，前往投開票所前請事先詳閱各案內容及編號，各投開票所門口也貼有公告可供參考。（圖／台中市府提供）

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台中市選舉委員會總幹事盧政遠提醒，一旦進入投開票所，選務人員依法必須保持選務中立與公平性，不提供任何投票選擇相關諮詢，由選舉人或投票權人自行決定。（盧金足攝）

11月24日（周六）將舉行地方公職選舉及公投投票，台中市選舉委員會20日表示，此次投票動線先領選舉票，完成圈票投票後，再領公投票並圈票投票。公投有10案，前往投開票所前請事先詳閱各案內容及編號，各投開票所門口也貼有公告可供參考。一旦進入投開票所，選務人員依法必須保持選務中立與公平性，不提供任何投票選擇相關諮詢，由選舉人或投票權人自行決定。

台中市選舉委員會總幹事盧政遠表示，各投開票所僅設有一入口、一出口，進入投開票所後，先領取選舉票，完成圈票、投票後，再領取公投票，並圈票、投票。請依照現場選務人員引導動線行進。

由於今年公投案多，盧政遠指出，選務人員一次發給10案公投票，選舉人或投票權人可選擇全領、全不領、僅領取部分。選務人員依法必須保持選務中立與公平性，投開票所內將不提供任何關於投票選擇的諮詢，選舉人或投票權人必須自行決定。

若有民眾不清楚公投案而想帶小抄進投票所參考，只要沒有被誤認為公投票疑慮可以帶入，但不可留置於圈票處或投票所內。因此，前往投開票所前請事先詳閱各公投案之內容及編號，各投開票所門口也貼有相關公告可供參考，以加速投票速度。

因當天有地方公職選舉及公投兩種投票，盧政遠提醒，這次投票動線已予以適當區隔，先領取選舉票，完成圈票、投票後，再領取公投票，並圈票、投票。

若還是有不同選舉票誤投至選舉票匭，例如：市長票投到市議員票匭，或市議員票投到里長票匭，或里長票投至市長票匭等情形，仍屬有效票。至於公投票誤投至選舉票匭，則屬無效票。

各投開票所均設一入口、一出口，依據投開票所工作規定，進入投開票所領票投票離開後，即不得再進入要求領票投票，投開票所內往出口處將張貼告示，提醒選舉人或投票權人多加注意。

盧政遠強調，11月24日凌晨零點起，任何人都須停止公職競選相關活動，包括各媒體廣告、LINE、簡訊、臉書FB、APP、IG、各社群平台等管道均不得揭露相關資訊。候選人本人於投票日當天禁止公職選舉與公投之任何宣傳活動，非候選人則可宣傳公投，但不得在各投開票所30公尺內進行，且不能夾帶任何公職候選人相關資訊。

今年地方公職人員選舉投票日訂於11月24日舉行，台中市共設置1601所投開票所，選務工作人員約招募3萬2156人。年滿20歲以上可領地方公職人員選舉票及公投票；年滿18歲以上、未滿20歲者，僅能領公投票。公投票均以白色印製，共10案，1案1張，並印有編號，編號自第7至第16案。

(中時 )

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