羅德：美國堅持一中政策的模糊性

2018年11月20日 13:24 中時 李文輝

美國之音今天報導，前美國駐大陸大使溫斯頓·羅德說，美國的「一個中國」 政策是正確的架構，不應該改變，關鍵在於「模糊陳述」。羅德說，美國「不會準確說出其含義」。羅德認為，歷史證明了這種「模糊」，既「足以滿足中國的關切」，也盡美國所能「滿足了台灣安全和外交上的關切」。

美國之音報導，參與尼克森、季辛吉打開大陸大門全過程的羅德說，打開大陸大門的關鍵是台灣問題。大陸當時做了重大讓步，容忍美國與台灣保持實際上具備了經濟、安全、政治等所有常規關係的非官方關係，而美國則忍痛切斷了與盟國的邦交關係，因此，美國的「一中政策」始終有其模糊性。

羅德說：「這就是為什麼我們有這個一直總是模糊陳述的『一個中國』原則，它符合中國的原則，即只有一個中國，這我們表示認知，但我們不會準確說出我們認為的含義。畢竟，台灣長期以來也認為它代表了『一個中國』，現在它有了一個更加微妙的立場。即使現在，台灣也說是『一個中國』，但有不同解釋。」

羅德認為，這種模糊陳述確保了美陸關係幾十年的平衡。但是，習近平上台加大對台打壓，實際上挑戰了這一美國模糊陳述的「一中政策」。

羅德表示：「北京正在擠壓台灣，奪走它的邦交國，削減到台灣旅遊，對其它國家和企業施加壓力，看他們跟台灣在做些什麼，因為北京不喜歡蔡英文領導的原則上支援獨立的民進黨。但蔡英文執政後並沒有挑釁，她支持維持現狀，並未試圖推翻任何前任簽訂的協議，她甚至提到中國希望她重申的『92共識』是個事實，盡管她沒有重申，而是說是個事實。她談到了包含『一個中國』原則的《中華民國憲法》。」

「一中政策」是為打開大陸大門和陸美最終建交所要面對的台灣問題而建立起來的一種妥協。經過四、五十年，當年兩國建交的地緣政治動因──共同對付蘇聯，早已不存在；之後維持兩國關係的經貿基石現在也受到極大動搖，在這種情況下，是否有必要修改「一中政策」並簽署新的兩國關係公報？羅德大使的回答是否定的。

他認為，「一個中國」政策仍然是正確的架構，不應該改變它。 「我只是說，因為中國對台灣的壓力，他們切斷了與台灣的政治對話，對台灣施加經濟壓力和外交壓力，這意味著美中關係處於更加緊張的狀態，但並沒有失控。我認為，中國意識到使用武力對他們來說是個巨大的危險。所以我們必須維持『一中政策』，拋棄它會對美中和美台關係都帶來不穩定。」

羅德認為，無論如何不應該調整這一已經建立起來的非常敏感的平衡。但他也不排除在某個時刻有另一個雙邊關係的一般性公報，雖然他認為要建立起來很困難，但是他說，「當然不需要一份專注於台灣的公報。」

(中時 )