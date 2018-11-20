雲林》用公帑做個人競選宣傳？張嘉郡抨李進勇假公濟私

雲林縣長候選人張麗善競選總幹事張嘉郡（右）出示李進勇文宣，指李以縣庫公帑印製發送縣政文宣，實則為自己選舉宣傳。（許素惠攝）

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雲林縣長候選人張麗善競選總幹事張嘉郡（中）到雲林地檢署告李進勇的文宣涉嫌不實抹黑，誹謗又違反選罷法。（許素惠攝）
雲林縣長李進勇的競選文宣，被對手張麗善陣營認為是不實抹黑，憤而提告。（許素惠攝）

雲林縣長候選人張麗善競選總幹事張嘉郡上午火力全開，力抨雲林縣長李進勇游走法律邊緣，假公濟私以縣庫公帑做縣政宣傳文宣，其實是在為了自己的選舉，公私不分，一點都不正直。李陣營回應一切都合乎程序及法令。張嘉郡並強調李的文宣涉及不實與抹黑，按鈴控告李及文宣署名人「廖坤川」誹謗、違反《選罷法》。

張嘉郡出示多張落署「雲林縣政府廣告」的夾報宣傳單，痛批李進勇值此選舉期間，卻完全不避諱地以縣民納稅錢在做個人競選宣傳，連副縣長丁彥哲也在上班時間在個人臉書轉傳李的競選廣告。

張嘉郡指出，李各項施政評比都敬陪末座，單她和姑姑張麗善立委任內就爭取了5、600億元，在民進黨中央執政下，李只爭取110億元卻洋洋得意。

張麗善競選發言人周柏吟痛批，李進勇更可惡的是，把緊急用的第二預備金拿來做宣傳日曆。

張嘉郡並抨擊李進勇發出的「想要賣菜先向張家下跪」、「長期吸取雲林資源，張家一再上場」兩張競選文宣是不實抹黑，告李與廖坤川誹謗及違反《選罷法》。

李進勇競選總部發言人張凱傑說，將施政成果讓關心的鄉親充分了解，是全國公部門共同作為，相關執行合乎程序，依法行政，對手試圖混淆視聽，李進勇都公開接受檢視，而丁彥哲也依規定請假。

張凱傑表示，李進勇以踏實的精神改善財政體質減債近16億，以多元處理系統解決垃圾去化困境，長青照護更是全國殊榮，雲林進步的種種事實，張麗善陣營卻都戴上藍色眼睛來忽視一切，預設立場的心態如何取信於民。

(中時 )

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