《時來運轉》單場暨場中投注 NBA勇士拓荒者搶王座

勇士杜蘭特(右)與伊戈達拉。（美聯社資料照）

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中時電子報

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(11月20日~11月27日)

1.「美國職籃」：提供6場單場或場中投注。

金州勇士開季以來首嚐3連敗，跌出原本在西區領先的地位，遭波特蘭拓荒者趕過，曼斐斯灰熊、洛杉磯快艇、奧克拉荷馬雷霆則以0.5勝差緊追在後。台灣運彩本週提供11/22(四)雷霆對勇士、11/25(日)金塊對雷霆以及11/26(一)快艇對拓荒者等西區前段班賽事，一同關注西區排名的變動。

2.「韓國職籃」：提供1場單場及場中投注。

目前排名第二的昌原LG獵鷹將在主場迎戰戰績墊底的首爾三星閃電。雙方今年度第一場對壘，閃電以12分小輸獵鷹，雙方第二次交手，戰績不佳的閃電能否扭轉局面，台灣運彩提供單場及場中投注。

3.「足球」：提供24場單場或場中投注。

週間有東南亞足球錦標賽，本週提供兩場單場及場中投注，分別是A組與B組兩支連勝球隊爭取分組冠軍，包含11/20(二)越南對緬甸、11/21(三)泰國對菲律賓，精彩可期。

週末則提供4場澳甲足球的單場及場中投注，其中11/25(日)將由去年聯賽總冠軍墨爾本勝利對上例行賽冠軍雪梨，兩支分佔第四及第二名的球隊，挾著去年冠軍的頭銜對壘，賽事勢必精彩。

4.「國家冰球」：提供3場單場投注。

本週提供西部聯會3場賽事，其中溫尼伯噴射機將在11/20(二)對溫哥華加人及11/22(四)卡加利火焰，三隊積分相近、實力相當，喜愛冰球的朋友千萬別錯過。

(中時電子報)

台灣運彩單場暨場中投注場次預告表
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