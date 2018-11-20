幼時高燒致近視千度 白內障手術重獲光明

吳女士小時候高燒導致雙眼近視逾千度，原配戴隱形眼鏡，3年前突然看不見任何事物，檢查發現罹患黃斑部病變及白內障。鄭郁蓁攝影

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52歲吳女士小時候因高燒影響視神經發育，導致雙眼近視逾千度，17歲時配戴1700度的隱形眼鏡，但3年前突然看不見任何事物，檢查得知罹患黃斑部病變及白內障。萬念俱灰的她決定接受最新白內障手術，術後隔天重獲光明讓她激動地與先生相擁而泣，而術後最佳矯正視力達到0.9~1.0左右。

根據台灣健保資料顯示，全台55歲以上眼疾門診人數近234萬人，其中白內障晶體門診約97萬人，佔求診的40%左右，顯示普遍中老年民眾視力品質深受白內障影響。

開業眼科醫師林鴻源指出，白內障是當原本清澈透明的水晶體因老化、紫外線照射等原因變得混濁，光線無法完全穿透而造成視覺模糊。最常見是老年性白內障，其它原因還包含先天性、外傷性、併發性白內障。

林鴻源表示，吳女士手術前，雙眼測出度數已超過2500度（右眼估計3000度、左眼2500度），且白內障的程度相當嚴重，再加上患有黃斑部病變，手術相當複雜。所幸經由飛秒白內障手術的輔助，在製作截口及分解水晶體的晶核上都大大降低了手術的風險，同時以飛秒雷射製作的環形囊袋更有助於人工水晶體的置中，可確實提昇術後視力品質。

大學眼科總院長林丕容表示，50歲以上是白內障高風險群，如果發現老花度數短時間增加、閱讀感覺模糊、換眼鏡也不能改善視力、常感覺光線不足、甚至走路常跌倒、開車霧茫茫就應警覺可能是白內障，應儘速治療，以免因拖延時間過長，導致術後不佳、甚至失明的嚴重後果。

(中時 )

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