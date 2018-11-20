新書發表會害豐年社長汪文豪「被辭職」 張有擇內疚

財團法人豐年社社長汪文豪出席該社出版的《思維決定出路：小鎮CEO的添農八部轉型學》新書發表會，卻因為書中主人翁雲林縣斗南鎮農會總幹事張有擇（左上角）競選斗南鎮長，被扣上「幫人助選」而「被辭職」。（許素惠攝）

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雲林縣斗南鎮農會生產的越光米獲獎無數，食味值刷新紀錄，農會頒發200萬元獎勵金給契作農民。（許素惠攝）
雲林縣斗南鎮農會生產的越光米獲獎無數，食味值刷新紀錄，農會頒發200萬元獎勵金給契作農民，農糧署中區分署長王安石（前排右十三）見證農民的豐碩成果。（許素惠攝）

雲林縣斗南鎮農會生產越光米獲獎無數，連續3屆榮獲精饌米獎，總幹事張有擇上午頒發獎勵金200萬元給農民，鼓勵契作農民堅持安全及品質，不以量取勝。他也對因為新書發表會害豐年社社長汪文豪「被辭職」感到內疚及遺憾。

斗南鎮農會為提高斗南越光米產業競爭力，輔導農民精進栽培技術、提升「食味品值」及安全，並擴大行銷廣度及深度，獲獎無數，契作農民及面積、食味值刷新紀錄，獎勵金也由100萬提高到今年200萬元。　農糧署中區分署長王安石見證農民和農會合作創造豐富成果。

張有擇指出，該會「稻作直接給付」與「契作保價收購」雙軌並行，在農糧署輔導下，越光米契作已逾450公頃，本會契作之斗南越光米除了進行契作保價收購（非繳交公糧）之外，另設有食味值獎勵金鼓勵農友摒除過往「以量取勝」的重肥重產量栽培方式，改以減農藥減肥料栽培方式，契作面積由3年前的58公頃擴大到超過450公頃，契作農友由36人增加到今年的265人，愈來愈茁壯。

張有擇也再為汪文豪因為參加紀錄該會轉型為農企業的新書發表會，被扣上助選帽子而「被辭職」，深感內疚及遺憾，認為是好人才的折損。

(中時 )

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