水保局在地創生論壇 邀日本專家分享成功經驗

2018年11月20日 13:25 中時 劉秀芬

為協助台灣農產品在產銷通路能夠更多元化，行政院農委會水土保持局台南分局19日邀日本專家山本雅之傳授成功經驗，並請赴日交流的台灣青農分享見聞，當日活動吸引產、官、學界及民間團體等近200人參加。

此次於成功大學舉辦的「青年連攜 在地創生」論壇暨成果發表會，特別邀請日本JA全國農業協同組合中央會特別研究員山本雅之，分享日本直賣所建構歷程與成功關鍵、台日農業產銷的異同。山本雅之先生為日本推動直賣所的先驅，在日本全國各地輔導設立許多直賣所。

本次活動也邀請到3位開設直賣所的台灣青農現身說法、行政院農業委員會農糧署胡忠一署長共同與談，和山本雅之先生進行一場台日直賣所營運模式的交流對談。

下午則由赴日交流的台灣青農分享親身經歷及創見發想，並邀斗南鎮農會廠長蔡清德、台南市台日交流協會理事長郭貞慧共同與談，期望藉由青農赴日直賣所見學及從農經驗激起漣漪效益，帶動南部青農參與支持農產品地產地消與直賣經營模式。

水保局台南分局局長傅桂霖表示，南部地區擁有多元而且優質的農產及加工品，分局透過輔導平台，提供相關政策資源的協助，轄區內已經有許多青農透過串聯或各種不同型態方式進行農產品的直賣，台南分局也希望透過論壇暨成果展，能吸引更多青年回留農村。

(中時 )