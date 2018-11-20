高雄》聽韓國瑜辯論 徐佳青：國民黨許淑華說「整顆心往下沉」

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中時

民進黨副秘書長徐佳青今接受廣播訪問，談到昨晚高雄市兩候選人辯論會。徐佳青說，昨日辯論會進行時，她與韓國瑜競選團隊發言人立委許淑華在同一個政論節目中。當韓在交叉詰問中第一題的表現，許淑華自己就說「整顆心都往下沉」。

此外，徐佳青認為，陳其邁昨天的表現也有待加強之處，包括操之過急，弄的像在立法院質詢，會讓民眾落入陳還是民代的印象，不是一名市長穩定又有風度的格局。

徐佳青今受訪時，評論昨天陳其邁與韓國瑜的辯論；她說，她給民進黨高雄市長候選人陳其邁打85分；國民黨高雄市長候選人韓國瑜，在交叉詰問中的表現「被死當」，但辯論技術、口語風度勉強有70分。

徐佳青說，韓國瑜還是用布道大會的模式，不斷使用挑動情緒的說法；此外，韓國瑜對杜絕貪汙的宣誓「跟馬英九有什麼不同」，但馬的幕僚、前台北市政府財政局長李述德還不是貪汙、被求刑10年，「韓國瑜就剩下一張嘴，如果宣誓有效，那國家法律做什麼的？」

徐佳青認為，韓只是想影射陳其邁父親陳哲男、前總統陳水扁的貪汙案，只是想耍嘴皮子。

徐佳青還提到，韓國瑜只有兩個論述，一個是愛情產業鏈，二是挖石油；但挖石油是中央的事，高雄頂多只能提煉，根本不會創造就業機會。

徐佳青強調，韓國瑜批評高雄20年來負債3000億，陳其邁也沒有妥善的說清楚，這不完全是前市長陳菊造成的。

(中時 )

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