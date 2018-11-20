高雄》陳其邁競辦向台積電致歉：能理解企業財報結構變動程度較大

2018年11月20日 13:31 中時 李義

民進黨高雄市長候選人陳其邁競選辦公室20日發布新聞，指19日高雄市長選舉辯論會中，因引用台積電相關財報資料，引起台積電困擾，對此要向台積電致上誠摯的歉意。

陳其邁競辦總幹事趙天麟表示，陳其邁在辯論會上引用的數據，是台積電2018年第二季的財報資料，台積電2018年第2季資產總計2兆0534億元；負債總計5627億元。2017年全年營收9774億元；稅後純益3431億元。此外，也能理解企業財報的結構變動程度較大。

趙天麟重申，陳其邁提出的角度是市政治理的基本原則，即一座城市的財政狀況，必須根據整體發展評估，而非只有負債單一數據指標。高雄近年來在轉型所做的努力，成果都已逐漸浮現，高市府更在2018年時完成零舉債的目標，未來將更加有所發展。

趙天麟強調，台積電是台灣之光，未來希望能爭取台積電和高雄市政府有進一步合作機會，共同繁榮高雄。對於本次辯論會對台積電造成的困擾，再一次致上誠摯的歉意。

陳其邁競辦並公布陳其邁電視辯論會詰問第二題回答該段逐字稿：

韓國瑜主委可能對數字沒有這麼清楚，他對健全財政也不是那麼清楚，台積電負債是6000多負債，但公司營業額是9千多億， 難道你要說台積電是體質不好的公司嗎?要看一家公司，是要看整體的資產，而是看市政府團隊整體的效率，對於開創財源，對於財富他所努力的，對於這幾年我們在市府的這個招商，我們營業額是六都成長是全台灣第一的，我們整個包括吸引民間公共投資 我們也都獲得全國第一名或者我們是六都裡面名列前茅。

(中時 )