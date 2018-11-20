高雄》韓國瑜空洞如大學生？陳其邁一句話惹怒全國大學生

2018年11月20日 13:44 中時電子報 戴安瑋

高雄市長辯論昨晚間舉行，民進黨市長候選人陳其邁反擊國民黨候選人韓國瑜的產業政策時，直言韓從來沒有方法，「韓也是空洞，好像大學生」，引起網友不滿，紛留言表示，「其邁真的嫌票太多，一句話惹怒全國大學生」。

高雄市昨晚舉行市長辯論會，在進行第8題討論的時候，韓國瑜先以自己的「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」口號常被民進黨誤解，稱他為獨裁者、軍國主義；陳其邁則以這些話不是他說的，「不要把你的話扣到我嘴巴裡」進行反駁，更指韓的產業政策空洞，直言「你從來沒有方法，你也是空洞，好像大學生」。

對此，網友不滿的說，「以為大學生沒在看辯論會嗎？」、「一句話得罪全國大學生，沒有特別支持誰，我的戶籍也不在高雄，但針對這句話，大學生(我)表示：你是不是忘了大學生也有選票？你選舉你的 扯到我們幹嘛？」、「其邁真的嫌票太多，一句話惹怒全國大學生」、「你是不是忘了大學生也有選票？」、「是氣急攻心嗎」、「大學生怎麼了？」「要念到研究所才是個咖嗎？」、「其邁真的嫌票太多，一句話惹怒全國大學生」。

還有網友說，「民進黨長期利用血氣方剛的大學生奪權，覺得腦袋空空的學生是很好利用的角色，輕視的心態不自覺的透過陳其邁的口流出了」、「其邁和他的老婆都醫生，算很會念書，自然看不起一般非醫科大學生，也看不起韓國瑜，就是一副高級姿態，真不了解高雄人為何可以接受還說他是老實人？」。

不過，也網友挺陳其邁說，幫陳其邁緩頰說，「空洞的政策像是大學生在抄寫政見」。

(中時電子報)