高雄》韓國瑜空洞如大學生？陳其邁一句話惹怒全國大學生

民進黨高雄市長候選人陳其邁。（資料照片/中央社）

友善列印
中時電子報

高雄市長辯論昨晚間舉行，民進黨市長候選人陳其邁反擊國民黨候選人韓國瑜的產業政策時，直言韓從來沒有方法，「韓也是空洞，好像大學生」，引起網友不滿，紛留言表示，「其邁真的嫌票太多，一句話惹怒全國大學生」。

高雄市昨晚舉行市長辯論會，在進行第8題討論的時候，韓國瑜先以自己的「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」口號常被民進黨誤解，稱他為獨裁者、軍國主義；陳其邁則以這些話不是他說的，「不要把你的話扣到我嘴巴裡」進行反駁，更指韓的產業政策空洞，直言「你從來沒有方法，你也是空洞，好像大學生」。

對此，網友不滿的說，「以為大學生沒在看辯論會嗎？」、「一句話得罪全國大學生，沒有特別支持誰，我的戶籍也不在高雄，但針對這句話，大學生(我)表示：你是不是忘了大學生也有選票？你選舉你的 扯到我們幹嘛？」、「其邁真的嫌票太多，一句話惹怒全國大學生」、「你是不是忘了大學生也有選票？」、「是氣急攻心嗎」、「大學生怎麼了？」「要念到研究所才是個咖嗎？」、「其邁真的嫌票太多，一句話惹怒全國大學生」。

還有網友說，「民進黨長期利用血氣方剛的大學生奪權，覺得腦袋空空的學生是很好利用的角色，輕視的心態不自覺的透過陳其邁的口流出了」、「其邁和他的老婆都醫生，算很會念書，自然看不起一般非醫科大學生，也看不起韓國瑜，就是一副高級姿態，真不了解高雄人為何可以接受還說他是老實人？」。

不過，也網友挺陳其邁說，幫陳其邁緩頰說，「空洞的政策像是大學生在抄寫政見」。

(中時電子報)

文章來源：dcard

影》韓國瑜、張榮味是菜蟲？ 他轟林淑芬是農民公敵 陳吉仲也中槍
高雄》李來希憂韓國瑜11／24能否勝選 網友：韓是唯一人選

台中非贏不可！選前4天 盧秀燕宣… 韓國瑜幫綠選將拉票？「怡君」、…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。