外媒關注孫安佐案！險多蹲21個月牢獄 法官斥責讓家庭蒙羞

2018年11月20日 13:44 中時 徐桐炘

孫安佐在美非法持有彈藥入獄240日，昨法院宣判刑滿釋放，外媒也因孫安佐父母的演員身份而關注此事，《每日郵報》報導，孫安佐在庭中為自己讓父母陷入麻煩中而道歉，但法官打斷他的話，斥責孫安佐：「因為你的行爲讓家庭蒙羞。」

美國聯邦法官尼查昆諾斯（Nitza Quinones-Alejandro）警示：「你帶給你父母的不是『麻煩』這個字。」接著說：「你是讓他們蒙羞，是更高層次的罪行。」但最後仍宣判「服刑已滿」，宣告釋放。

孫鵬一度在法庭請求法官大發慈悲，他透過翻譯員表示，兒子的命運已經為他的事業產生極大的壓力，「我的工作是娛樂大眾，但我即使回去工作，已經無法做到最好了。」當地媒體「Philly.com」在報導中詳述案件的來龍去脈，不忘介紹孫鵬和狄鶯的演員背景，但也形容：「此事在國內（美國）未引起太多人關注，卻震撼一個島國的事件終於落幕。」

其實美國聯邦檢察官莎拉沃非（Sarah Wolfe）上週才以書面請求法官，讓孫安佐多蹲牢獄21個月，「不可能知道嫌犯是否會執行這件恐怖威脅，直到他真的實行，但他在其他同學的心中注入了恐懼。」

法官尼查於昨日駁回上述要求，讓孫安佐能和家人一起回台。尼查同時對著坐在法院第二排，緊握雙手的狄鶯和孫鵬說：「一旦你們的兒子被釋放了，我希望你們確定他能成長為一個成熟的人。」她提醒：「你們不可能永遠庇護著他。」

(中時 )