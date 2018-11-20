外媒關注孫安佐案！險多蹲21個月牢獄 法官斥責讓家庭蒙羞

狄鶯過往相當疼孫安佐，但法官提醒不能再過度保護。（取材自臉書)

友善列印
中時

孫安佐在美非法持有彈藥入獄240日，昨法院宣判刑滿釋放，外媒也因孫安佐父母的演員身份而關注此事，《每日郵報》報導，孫安佐在庭中為自己讓父母陷入麻煩中而道歉，但法官打斷他的話，斥責孫安佐：「因為你的行爲讓家庭蒙羞。」

美國聯邦法官尼查昆諾斯（Nitza Quinones-Alejandro）警示：「你帶給你父母的不是『麻煩』這個字。」接著說：「你是讓他們蒙羞，是更高層次的罪行。」但最後仍宣判「服刑已滿」，宣告釋放。

孫鵬一度在法庭請求法官大發慈悲，他透過翻譯員表示，兒子的命運已經為他的事業產生極大的壓力，「我的工作是娛樂大眾，但我即使回去工作，已經無法做到最好了。」當地媒體「Philly.com」在報導中詳述案件的來龍去脈，不忘介紹孫鵬和狄鶯的演員背景，但也形容：「此事在國內（美國）未引起太多人關注，卻震撼一個島國的事件終於落幕。」

其實美國聯邦檢察官莎拉沃非（Sarah Wolfe）上週才以書面請求法官，讓孫安佐多蹲牢獄21個月，「不可能知道嫌犯是否會執行這件恐怖威脅，直到他真的實行，但他在其他同學的心中注入了恐懼。」

法官尼查於昨日駁回上述要求，讓孫安佐能和家人一起回台。尼查同時對著坐在法院第二排，緊握雙手的狄鶯和孫鵬說：「一旦你們的兒子被釋放了，我希望你們確定他能成長為一個成熟的人。」她提醒：「你們不可能永遠庇護著他。」

(中時 )

孫安佐遭美「驅逐出境」　最快6週遣返回台
Lulu超節儉理由催淚 台劇女神「5… 孫安佐回台讀大學還要等四年！崇…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。