公投案助陣？非核亞洲論壇明年台灣接辦

2018年11月20日 13:45 中時 廖德修

距離九合一選舉投票日只剩4天，公投第16案以核養綠成了爭論焦點之一，擁核、反核人士紛紛表態博取支持。台灣環保聯盟會長劉志堅與學術委員郭金泉上周曾前往菲律賓馬尼拉，參加第25屆非核亞洲論壇（ANNF），並將目前的公投相關訊息帶到現場，引起各國反核人士熱烈討論，也爭取到下屆主辦權，預計明年底第5度在台灣召開非核亞洲論壇。

與會的環盟會長劉志堅在會議中表示，台灣曾經獨步亞洲的非核家園運動還沒有成功，隨著即將進行的全國性公投，其中第16案就是由擁核方所提出。所謂「以核養綠」實際上是要刪除《電業法》中核能發電的落日條款，撤除障礙，以便下一步提出「重啟核四」公投，此話一出，立即引起與會各國代表表達高度關切。

而從各國的報告也顯示，全球各地的擁核、反核勢力仍在激烈角力。包括大陸、法國、日本、 韓國、俄羅斯等，都仍繼續輸出核能設備或試圖新建核電廠。但反核成功的例子也不在少數， 例如越南就在 2016年11月取消了南部寧順省的核電廠興建計畫。

由於今年的論壇是在菲律賓大學登場，主辦單位安排與會代表前往巴丹省，實地參觀巴丹核電廠 （BNPP）與火力發電廠，並且與當地居民座談，希望朝向非核的未來前進，並全力發展再生能源以及替代方案。

環保聯盟說，今年包括台灣、日本、韓國、越南、印度、土耳其等，均有反核團體與會。主辦國菲律賓曾於1980年代成功阻止核電廠的使用，至今卻仍面臨能源轉型及廢核的挑戰。且火力發電廠同樣發生土地徵收的爭議以及環境汙染等問題，造成居民極大的痛苦，也都需要進一步解決。

(中時 )