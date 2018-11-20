韓國瑜幫綠選將拉票？「怡君」、「儀君」搞烏龍

2018年11月20日 13:54 中時 陳燕珩

新北市議員候選人陳儀君。（陳燕珩翻攝）

民進黨北市中山大同區議員候選人陳怡君控訴，許多選民接到國民黨高雄市長候選人韓國瑜拜票電話，要大家投「8號陳怡君」，讓支持者驚呆了，質疑是韓國瑜的奧步，要藉此分化綠營；不過事後發現是搞烏龍，韓國瑜的語音其實是幫國民黨新北市議員「陳儀君」拉票，因兩人名字同音，又都是8號，才造成民眾誤解。

陳怡君昨發布聲明指出，韓國瑜18日快閃大直密會聚餐後，中山大同很多選民就接到韓國瑜電話語音拜票，內容竟是要大家支持8號陳怡君，讓綠營支持者晴天霹靂，大家對韓國瑜的舉動十分憤怒，認為韓是要分化陳怡君深綠選票，意圖很明顯惡劣。

陳怡君聲明還說，韓國瑜這種奧步明顯嚴重違反選罷法，更影響她的選情，目的就是要把當選邊緣的新人陳怡君拉下，讓民進黨少一席，這是非常惡劣的選舉手段。

不過消息一出，讓藍營支持者超傻眼，因為韓國瑜的語音電話，事實上是在幫國民黨新北市議員「陳儀君」拉票，只是兩人都是8號才造成選民誤會，藍選民諷刺，陳怡君自己大搞烏龍，還誣指韓國瑜出奧步，實在糗翻天。

陳怡君原定今早召開記者會，公布電話拜票錄音內容，但昨晚緊急取消記者會。稍早致電陳怡君，對方未接電話，無法取得回應。

(中時 )