叫你阿嬤來！ 91歲阿祖做伸展好軟Q

台北市立大學活躍老化運動學院鼓勵75歲以上長者，出來動動身體，擁有彩色人生。(陳筱琳攝)

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中時電子報
／台北報導
91歲的王洪錦雲，做起動作來還很靈活。(台北市大提供)

台北市立大學以芬蘭佑華斯克拉大學辦理的老人運動課程，以及理念為學習標竿，並以「預防老化失能及健康促進」為主軸，從106年規劃成立「活躍老化運動學院」，提供台北市士林區平均年齡75歲以上的銀髮族，開辦功能性循環運動課程，目前已經辦理三期課程，今天更在北市大詩欣館舉辦返校歡樂派對，翻轉大眾對於老年生活僵化的刻板印象，與會者當中年紀最長的已經高齡91歲。

活躍老化運動學院課程總監李麗晶表示，課程以體能訓練為主，並結合拳擊、桌球等運動，讓長者們享受活動身體的樂趣，「每一期課程至少都要在活動開始前兩、三個月規劃，為了鼓勵長者參與，主要以70歲以上銀髮族為報名對象，長輩們提出申請後，從年紀大的開始排，有時候就連60幾歲的長輩，都會因為『太年輕的還無法進入課程呢！」

本期課程參與的銀髮族當中，年紀最大的是91歲的王洪錦雲，已經是「阿祖」的她，年輕時因為要照顧家中7個孩子，沒有多餘時間運動，大約30年前因為胃病開刀，在丈夫建議下開始運動，「主要是做一些簡單的體操，動作是之前看電視學的，每天上午大概動個半小時。」

王洪錦雲只有第一、二堂課由女兒陪著上、下課，之後都自己搭公車往返，她一面說一面做著伸展動作，筋骨軟Q程度不輸比她年輕許多的人，她笑著說：「開始保持運動之後，身體確實好很多，假日還會跟家人去爬山，陽明山、七星山都爬過，現在年紀越來越大，最近幾年就走比較平坦點的路線，總之能動就盡量動囉！」

(中時電子報)

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