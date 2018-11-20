白宮認輸！恢復CNN記者採訪權 但新規好傻眼

CNN記者艾科斯塔7日遭撤銷白宮採訪權後，幾經波折，19日白宮完全恢復他的白宮通行證。（圖／路透社）

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中時電子報

白宮與美國有線電視新聞網（CNN）的對抗終於落幕，19日各大媒體紛紛以「白宮認輸」斗大標題祝賀CNN贏得勝利，白宮昨日宣布完全恢復CNN記者艾科斯塔（Acosta）採訪權，不過同時再次嗆聲，如果艾科斯塔再不遵守規定，他們會再次展開行動。而白宮所言的新規卻相當令人傻眼，包括往後記者會上每位記者只能提一個問題，如果後續還想問，還需徵得同意。

白宮宣布完全恢復CNN記者艾科斯塔採訪權，美國媒體紛以「白宮認輸」、 「新聞自由贏了」等斗大標題報導。

根據CNN及英國每日郵報（Daily Mail）報導，白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）及副幕僚長尚恩（Bill Shine）周一致函艾科斯塔，說明他們決定恢復艾科斯塔的白宮通行證（hard pass）。16日華盛頓聯邦地區法官凱利（Timothy J. Kelly）才做出裁定，要求白宮暫時恢復艾科斯塔採訪權14天至月底，而白宮周一的這項決定則是完全恢復艾科斯塔採訪權。

不過桑德斯及尚恩信裡再度嗆聲，要是艾科斯塔再一次違反規定，他們也會有所反擊。桑德斯及尚恩提及的採訪新規包括未來記者會上，一個記者只能有一個提問，若還想繼續問下去，得先徵詢總統或是白宮同意。

紛爭終於落幕，不過整起事件發展其實相當峰迴路轉，上周五法官裁定艾科斯塔暫時恢復白宮採訪權14天，同一天稍晚白宮先致函艾科斯塔，說明先前撤銷他通行證原因，同時歡迎艾科斯塔出示任何資料抗議白宮決定，文末更指出在法院臨時令到期前（也就是11月30日以前），艾科斯塔都可自由進出白宮，白宮方面則在19日會做出最終決定。CNN解讀，這表示白宮很有可能在臨時令到期後，再度撤銷艾科斯塔通行證。

CNN因此趕緊向法院申請緊急聆訊，原本預計月底召開公聽會，不過昨天就傳來好消息。CNN也表示撤銷對白宮提告。

針對白宮祭出新規，白宮記者協會（White House Correspondents Association）指出，記者跟進追問問題本就是傳統，他們預期這項傳統會持續下去。

儘管白宮取消對CNN的制裁，似乎揭示美國新聞媒體的一大勝利，不過東方衛視駐白宮記者張經義卻撰文表示，美國的新聞自由已經轉向，他引述「華盛頓時報」（The Washington Times）所做的網路民調，近萬人的投票中，高達91%的網友認為白宮「不該」歸還艾科斯塔記者證，而認為「應該」歸還的只有8%。

不僅如此，近年來多份民調也顯示，美國民眾對新聞媒體的信任度極低，甚至僅有1至2成，多數川普支持者更普遍認為美國媒體對川普報導不公。白宮與記者的對抗暴露了一個大問題：很多美國民眾認為總統權力凌駕於媒體權利。

(中時電子報)

文章來源：White House backs down from legal fight, restores Jim Acosta's press pass

文章來源：BREAKING NEWS: Trump administration backs down and DROPS plan to keep reporter Jim Acosta out of the White House after CNN asks federal judge for emergency hearing to avoid new ban

文章來源：記者激怒川普被取消採訪證...一個白宮記者觀察：這是個媒體比川普更不受歡迎的時代

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