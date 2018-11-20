3成學生過重 國健署新教材助建立健康決定

國健署與國教署合作，開發以「生活技能」為核心的教學模組。（林周義攝）

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林周義

「同學約我喝珍奶，想和同學玩又想減肥，怎麼辦？」校園中常見這樣的兩難狀況， 為助學生建立健康行為、學習做決定，國健署與國教署合作，設計學生生活中的各種狀況，開發以「生活技能」為核心的教學模組，預計在108年度將此計畫延伸到22個縣市，193所學校。

國小、國中、高中生當中，每10人就有3人有肥胖問題，其中又以高中生兩極化情形最明顯，過輕、過重的比率都在上升。國教署學校衛生科科長邱秋嬋推測，原因在於媒體給予的審美觀，及隨手可得的高熱量食品、含糖飲料，盼透過新教材，教導孩子自我察覺、做決定、學會批判性思考等。

試行「生活技能融入健康體位教學」教材的民生國中，郭芃?老師表示，青少年同儕影響大，放學後的邀約為最大的誘惑。曾有過重的學生透露，同學們放學後習慣一起喝珍奶，他想享受與同學相處的時光，又擔心體重降不下。經教導後學會婉拒，同學們甚至答應陪他喝開水，也約定以後喝珍奶前，得先在操場上跑兩圈。

生活技能融入健康體位教學，分別針對國小、國中、高中，設計4節、6節、4節課程。內容與12年國教接軌，並將常見情境研發成手冊、簡報、教學影片等。該教材採互動式教學，透過分組討論、實際操作方式，形成正確概念。例如：「放學後該買炸物還是自助餐？」、「同學約我喝珍奶怎麼辦？」等健康決定。

國教署表示，透過該計畫，教師的角色與功能轉換成服務者、參與者及能力的引發者。該教材在107年於新北市、彰化縣及嘉義縣等18所學校先行試教，並預計在108年度延伸到22個縣市，193所學校，盼學生學會自我察覺、目標設定、自我管理與監控、有效拒絕、批判思考、解決問題、做決定，7項生活技能。

(中時 )

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