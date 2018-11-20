中選會廠公教會我們的事 包正豪：一課不要臉的厚黑學

2018年11月20日 14:22 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

中選會不守法還虛飾狡辯，我們還能拿它怎麼辦？中選會這次辦公投惹出一堆事端，不僅告發公投案提案人，也被2位公投案提案人提告，最後全都灰頭土臉敗訴了。但主委陳英鈐既不會被抓去關，也不願意下台，學者包正豪嘲諷他，反正一心就是堅持要當爪牙，完全無視應有的政治、法律、道德分際。

中選會接連幾次違法處理公務，先被以核養綠公投提案人黃士修提告違法不收取連署書，中選會抗告被法院打臉輸了。近日則因重行公告公投意見書違法，又被幸福盟理事長曾獻瑩提告，最後中選會抗告仍敗訴。中選會事事以政治正確為執行公務準則，不禁令外界大感懷疑，它真的是獨立機關嗎？

聽說中選會「曾經」是獨立機關，淡大蘭陽校區教授兼院長包正豪今在臉書上調侃中選會，敗訴就敗訴，但中選會還是會我行我素啊！難不成中選會主委會下台，或被抓去關呢？當然都不會，而且還會繼續忝不知恥地飾詞狡辯。

包正豪指出，自政黨輪替以來，像中選會這類的例子太多了，光是一個黨產會就被法院打臉無數次，但是當「人不要臉」的時候，你打再響，他也不怕，反正一心就是堅持要當爪牙，完全無視應有的政治、法律和道德分際。

包正豪認為，「像中選會、黨產會這類的『廠公』們，其實替我們上了很深刻的一課『不要臉』的厚黑學。反正一皮天下無難事，然後「笑罵由人，好官自為」，多美好的日子啊！

陳英鈐出任中選會主委前，曾是中央大學法政所長，包正豪好奇，日後他卸任回到學校後，他要怎樣教學生？不過他可能過慮了，人家可能壓根不在乎這個問題， 反正「羞恥心」這東西很罕見，也不能太過要求人人都有。

(中時電子報)