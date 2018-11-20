南庄鄉長賄選每戶5千元 1樁腳羈押禁見

苗栗檢警調成立查察賄選暴力執行小組後，近日屢有斬獲。（陳慶居攝）

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中時
、何冠嫻
苗栗檢警調再查獲南庄鄉長賄選疑案，並查扣疑似賄選現金，續有1樁腳被收押禁見。（陳慶居翻攝）

五合一選舉進入倒數階段，苗栗檢警調擴大查察賄選規模，地檢署檢察官黃振倫指揮警調單位執行搜索約談行動，查獲林姓樁腳涉嫌以每戶5000元代價，為南庄某鄉長候選人買票，並查扣現金3萬多元，檢察官複訊後認為林有勾串及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

苗栗地檢署發言人陳宗豪表示，連同20日被法院裁定羈押禁見的林姓樁腳在內，目前查察賄選案已偵結起訴1件白米賄選案，另有1名代表候選人和5名分別為代表、鄉長及縣議員的樁腳被收押禁見，另有1代表候選人先行出境。

苗檢指出，檢察官黃振倫19日指揮調查局苗栗縣調站、航業處台中站及苗栗縣警察局頭份分局，持法院搜索票兵分多路執行搜索及約談行動，約談南庄鄉某鄉長候選人的林姓樁腳及選民17人，進一步釐清案情。

偵訊過程，已有部分選民坦承林姓樁腳確以每戶5000元現金，向選民賄選，交付款項時亦請託支持特定的鄉長候選人當選等，選民並主動交出收受的買票現金2萬元。

而專案人員前往林姓樁腳家中搜索，當場查扣現金3萬3000元及手機1支等可疑證物，檢察官漏夜複訊林姓樁腳，認為他違反公職人員選舉罷免法對有投票權人交付賄賂罪嫌重大，且有勾串、滅證之虞，向法院聲押獲准。

(中時 )

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