她亂吃中藥險心臟麻痺！醫生爆是「這成分」中毒

2018年11月20日 14:12 中時電子報 莊楚雯

病急亂投醫的後果太恐怖！一名81歲的張姓老婦因為務農導致腰酸背痛，子女貼心去中藥房抓藥，誰知藥方內包含川烏、草烏等中藥材，害老婦到晚上心悸、噁心想吐，趕快掛急診。對此，嘉義大林慈濟醫院藥學部梁育彰組長表示，川烏含有毒性，服用中藥要小心，建議煎煮一小時以上來降低毒性。

收治病例的心臟內科醫師李易達受訪表示，藥方是建議老婦每天吃一次，上午服用一劑後確實有效緩解身體的痠痛，結果晚上又吃一次，一小時後出現心悸、噁心、全身無力等症狀，且越來越嚴重，進加護病房後經過藥物治療，八小時後心跳才恢復平穩。

李易達說道，之前也有位54歲男子，自己購買、服用含有附子的中藥材，但是附子與川烏一樣是有毒的，喝下肚30分鐘就半身覺得麻，開始心悸、想吐、心律不整，送醫急救。

梁育彰組長解釋，川烏與附子是同一種毛茛科植物「川烏頭」，前者是塊根、後者是子根，附子有散寒止痛、助陽補火、溫補脾腎等功用，但是烏頭的塊根包含烏頭鹼、美沙烏頭鹼、烏頭次鹼，毒性強，必須煎煮一小時以上降低毒性。要是不幸中毒，初期症狀會出現四肢或全身麻木、神智不清、噁心想吐等，之後會呼吸困難、四肢抽蓄、血壓下降、心律紊亂，最後可能心臟麻痺死亡。因此，千萬別亂藥品、中藥，先看醫生才是正確之道。

(中時電子報)