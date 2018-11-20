她亂吃中藥險心臟麻痺！醫生爆是「這成分」中毒

圖為中藥材。（中新社）

友善列印
中時電子報

病急亂投醫的後果太恐怖！一名81歲的張姓老婦因為務農導致腰酸背痛，子女貼心去中藥房抓藥，誰知藥方內包含川烏、草烏等中藥材，害老婦到晚上心悸、噁心想吐，趕快掛急診。對此，嘉義大林慈濟醫院藥學部梁育彰組長表示，川烏含有毒性，服用中藥要小心，建議煎煮一小時以上來降低毒性。

收治病例的心臟內科醫師李易達受訪表示，藥方是建議老婦每天吃一次，上午服用一劑後確實有效緩解身體的痠痛，結果晚上又吃一次，一小時後出現心悸、噁心、全身無力等症狀，且越來越嚴重，進加護病房後經過藥物治療，八小時後心跳才恢復平穩。

李易達說道，之前也有位54歲男子，自己購買、服用含有附子的中藥材，但是附子與川烏一樣是有毒的，喝下肚30分鐘就半身覺得麻，開始心悸、想吐、心律不整，送醫急救。

梁育彰組長解釋，川烏與附子是同一種毛茛科植物「川烏頭」，前者是塊根、後者是子根，附子有散寒止痛、助陽補火、溫補脾腎等功用，但是烏頭的塊根包含烏頭鹼、美沙烏頭鹼、烏頭次鹼，毒性強，必須煎煮一小時以上降低毒性。要是不幸中毒，初期症狀會出現四肢或全身麻木、神智不清、噁心想吐等，之後會呼吸困難、四肢抽蓄、血壓下降、心律紊亂，最後可能心臟麻痺死亡。因此，千萬別亂藥品、中藥，先看醫生才是正確之道。

(中時電子報)

3成學生過重 國健署新教材助建立… 如何吃出閃亮光頭？中醫師稱這3…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。