新竹》段孝芳支持謝文進遭停權 謝率團隊聲援

2018年11月20日 14:24 中時 羅浚濱

新竹市民候選人謝文進（中）在聲援段孝芳的記者會中強調，1124的竹市長選舉，是重新詮釋市民力量的時刻。（羅浚濱攝）

新竹市長候選人謝文進對段孝芳遭黃國新黨部停權處分，率團隊深深一鞠躬，表達最高的歉意與敬意。（羅浚濱攝）

國民黨市議員段孝芳力挺無黨籍市長候選人謝文進，遭黃國新黨部處分停權1年，謝20日與競選團隊和4名眷村里長開記者會聲援段孝芳，以深深一鞠躬，表達最高的歉意與敬意，強調對段「殺雞儆猴」，只會讓國民黨再度失去民心。

謝文進表示，段孝芳看到民進黨蔡英文在完全執政後的傲慢，讓社會充滿仇恨與對立，也打擊軍公教人員的士氣，知道新竹市長這場選戰，必須團結一心，才能拉下執政無能的民進黨與治國無方的蔡英文。

謝文進說，段孝芳選擇站出來挺他，不是為個人利益，是以「人民立場、市民角度」，要教訓民進黨蔡英文政府，現在段受到相當大的委屈與誤解，讓他感到非常不捨！

謝文進更以「責任、榮譽、國家」肯定段孝芳，讚揚這6個字是段身上的標誌，段從未忘記，他不會辜負段對他的支持與期待，這是黎明破曉之前最黑暗的時刻。

謝文進強調，1124的新竹市長選舉，是重新詮釋市民力量的時刻，呼籲新竹市民鄉親票投1號包容藍綠的謝文進，讓所有仇恨與對立，在1124他當選後畫下休止符。

謝總部後援總會副總會長蔡錕鈺指出，台灣社會不能只有藍綠而沒有是非與溫暖，這次市長選舉是改變台灣民主亂象的關鍵時刻，要支持真正願意做事的謝文進，來改變新竹的政治文化。

蔡錕鈺說，許明財身為國民黨的母雞，卻無法發揮監督市政功能，4年前落選迄今毫無表現，沒有市長高度與格局，更愧對國民黨的黨員及寄望國民黨重返執政支持者，許被國民黨提名後沒有能力號召黨員舉辦活動，只會在看板上面叫罵，看不到政見與政策。

蔡錕鈺指出，國民黨用黨紀對段孝芳「殺雞儆猴」，只會讓國民黨再度失去民心，更無法改變支持謝文進的國民黨朋友。

蔡錕鈺並表示，台灣民主政治已是第3次政黨輪替，新竹應該要交給一位出身基層、了解基層，也有領導市政能力的謝文進，同時謝文進也是民進黨林智堅最害怕的對手。

蔡錕鈺呼籲新竹市民11月24日要支持超越藍綠的1號謝文進來翻轉新竹，鄉親一路來的幫忙與相伴，謝文進團隊點滴在心頭，謝當選市長絕對不會像民進黨、國民黨，選後清算，秋後算帳，謝當市長絕對海納百川，號召更多願意為新竹做事的有志之士，全力來建設新竹，提供市民最優質的公共服務。

(中時 )