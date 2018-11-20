影》如何吃出閃亮光頭？中醫師稱這3招有效

國民黨高雄市長候選人韓國瑜日前號名500個光頭，參與選前之夜，希望一起照亮高雄。（資料照片/李義翻攝）

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如何吃出閃亮光頭？中醫師稱這3招有效。中天新聞

國民黨高雄市長候選人韓國瑜日前徵求500禿頭參與選前之夜，希望一起照亮高雄，報名者很快就破百。對於如何吃出健康的好禿頭，中醫師吳明珠表示，要吃少油、少鹽、少納，這種重口味的少吃一點，讓頭皮保持平整，她另建議，薄荷加點枸杞子，可讓頭皮表皮油脂分泌好一點，保持皮膚光滑。

高雄市長候選人韓國瑜人氣高、粉絲多，日前在造勢晚會上號召禿子義勇軍，希望23日選前之夜一同進場「照亮高雄」。韓國瑜在造勢晚會上說，「我正式徵求100個禿頭，跟我進場

照亮高雄好不好」、「如果一百個禿頭，大家不過癮的話，我們就正式徵求300個 500個，在選前最後一夜，一起進場好不好？」引起熱議，報名的民眾踴躍，很快破百。

中醫師吳明珠說，要吃少油、少鹽、少納，重口味的吃少一點，讓頭皮這個地方保持平整，至於如何讓皮膚光滑，她建議，薄荷加點枸杞子，讓頭皮這個表皮油脂，分泌比較好一點。

她還提供按摩百匯穴的方法，可耐久站兼提神。吳明珠說，除了食補之外，頭皮外在的護理不可少，「我們可以找頭頂中間的百匯穴，多加按摩」；若要反應靈敏，可在耳朵及眼睛四周按摩，讓自己耳清目明。她說，這些秘方對一般毛髮茂盛的人也有效，畢竟都是保健方法，人人都值得參考。

(中時電子報)

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