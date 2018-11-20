單親媽每月4萬包養 遭人妻控告與夫上床106次判罰金36萬

2018年11月20日 14:43 中時 李文正

北市林姓女子接受一名在香港做生意的男子「包養」，自2012年開始，經過4年3個月下來，每月1萬到2萬港幣（約4萬多台幣）遭原配控告通姦罪，而林女聲稱不知道男子已婚，但從林女和男子的訊息，「我才是最委屈的人，不管怎樣你老婆還有你照顧」，認定林女早知男子已婚，並依每月3次到汽車旅館計算，共106次相姦罪，判處有期徒刑1年，得易科罰金36萬，可上訴。

林女和有婦之夫網路上認識，兩人約定有空到汽車旅館發生性行為，香港男子每月匯款到林女的香港港幣帳戶，俗稱「包養」。但去年年底，原配發現異狀，並從手機簡訊當中發現林女是第三者，控告林涉犯相姦罪。

但林說兩人見面沒有發生性行為，7年前認識的時候，男子告訴她和老婆分居，之後也沒有多問，金錢只是朋友間互相幫忙，匯款到香港帳戶是投資，並非包養。

法官依林女和她男朋友電話錄音，男朋友說：「你背著我偷吃，一直都沒有斷啊！你們的對價關係，就是妳陪他打炮，他給你錢，今天妳不給他幹，他會給妳錢？」而林女希望和男子分手時表示「自從你說你老婆發現，我就一直讓一直退，人的忍耐是有限的。」法官認定，林女早知男子是有家庭的人

判決指出，兩人確實有在汽車旅館發生性行為，自2012年9月開始到2016年12月年底，每月少則1萬到2萬，最多4萬，依照信用卡紀錄到汽車旅館的刷卡紀錄計算，平均每月2到3次，共有106次，每次判處有期徒刑3月，應執行有期徒刑1年，得易科罰金。

(中時 )