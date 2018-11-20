全聯We Sweet咖啡館甜點 義國國寶illy咖啡入餡

2018年11月20日 14:56 中時 郭家崴

全聯We Sweet義大利濃情咖啡燒，每盒260g，129元。（全聯提供）

全聯We Sweet義式咖啡凍飲，每杯250g，35元。（全聯提供）

全聯We Sweet義式咖啡千層蛋糕，每盒48g，58元。（全聯提供）

全聯甜點品牌We Sweet今年陸續以草莓、芒果、檸檬等季節水果入餡開發平價甜點，皆創下千萬元業績，23日至12月13日再以期間限定方式，首度採用被喻為「義大利國寶級精品咖啡」的高價莊園級illy咖啡豆為原料，11款「We Sweet咖啡館」系列新品涵蓋2款麵包、8款甜點及1款凍飲，價位25元至129元，一樣走親民路線。

illy咖啡以100%上選的阿拉比加（Arabica）咖啡豆製成，品質穩定、香氣濃郁，可讓甜點更具層次。「莎布蕾咖啡慕斯」擁有5層風味，以香濃白巧克力奶醬為基底，搭上咖啡杏仁蛋糕、illy咖啡慕斯，加入法式莎布蕾餅乾、灑上糖粉點綴；「義大利濃情咖啡燒」使用美國頂級進口乳酪製成起士外層，搭配illy咖啡粉及70%的巧克力甘那許，咖啡和巧克力香氣濃郁。

We Sweet首次出現的飲品「義式咖啡凍飲」，添加滑溜咖啡晶凍讓讓口感Q彈；人氣高的千層蛋糕加入illy咖啡粉，並以繁複手工製成「義式咖啡千層蛋糕」。看好黑金商機，預計這檔可創下3000萬元業績，帶動甜點品項業績成長2成。

(中時 )