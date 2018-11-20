2018年11月20日 14:45 中時 陳志賢

「韓風」吹進北檢 記者爆滿群聚北檢採訪(陳志賢攝)

「韓風」吹進北檢 記者爆滿群聚北檢採訪(陳志賢攝)

「韓風」吹進北檢 記者爆滿群聚北檢採訪(陳志賢攝)

「韓風」吹進北檢 記者爆滿群聚北檢採訪(陳志賢攝)

「韓風」吹進北檢 記者爆滿群聚北檢採訪(陳志賢攝)

「韓風」吹進北檢！高雄市長候選人韓國瑜，今天下午3時將赴台北地檢署控告名嘴鄭弘儀及在LINE群組製造「假新聞」的幕後黑手，除吸引 約30位媒體群聚北檢大門，準備採訪，也有多名民眾在等候韓。對此，北檢也感受到這股「韓風」襲來，罕見地在北檢大門申告鈴處前設置採訪管制線，以維持採訪秩序。

韓國瑜不滿一再遭人「抹紅」，針對名嘴鄭弘儀日前在對手陳其邁造勢晚會上說，若韓當選「我們會被他賣掉」，及LINE群組瘋傳年代主播張雅琴指韓國瑜曾赴大陸唸北大博士班，且是中共刻意栽培的「台灣接班人」，將於今天下午3時到台北地檢署控告鄭弘儀及在LINE群組製造「假新聞」的幕後黑手。

不少電視台的SNG車，一早就在北檢門口搶占位置外，電視台工程人員並架設採訪台，欲捕捉韓國瑜鏡頭。也有民眾趕來北檢，卻一睹韓國瑜的風采。

北檢因採訪記者及圍觀民眾人數過多，特別在在北檢大門申告鈴處前設立採訪管制線，劃出採訪區域，以維持採訪秩序。

(中時 )