台南》南區光點計畫變汙點？高思博陣營駁斥

黃偉哲競選總部發言人郭國文質疑國民黨台南市長候選人高思博浪費觀光預算。（趙雙傑攝）

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高思博陣營反駁民間自主投入還要被奚落。（高思博陣營提供）

針對立委林俊憲指控國民黨台南市長候選人高思博當年以民間身份自主投入的「南區光點」是「汙點計畫」。高思博競選總部回擊，21世紀基金會投入7691萬、申請補助3772萬，不明白為何民間自主投入還要被奚落，對於一個自費推廣台南在地文化觀光，且計畫結束後仍持續投入經費補助「海安綵燈節」、「城門音樂會」，如此侮蔑，民進黨不覺得丟臉嗎？

林俊憲與黃偉哲競選總部發言人郭國文今天指出，該計畫招來的國際遊客，3年來僅20641人，其中6成是陸客，尤其3年計畫執行期培養的文化解說員、花費191萬元建置的網站、560萬元研發的APP、網路商城、個人化導覽系統等，現在一件不剩，整個計畫鋪張浪費、成效不彰，呼籲高向社會大眾說明清楚。

高思博競選總部指出，當初執行南區光點的理念，最重要的是要讓台南產生整體深度旅遊環境，形成新的旅遊氛圍，扶植商家永續經營，強調「南區光點」計畫究竟執行得好不好，民間業者最有感。透過這套計畫共吸引超過38個國家、2萬名外國友人到台南深度旅遊。

高總部指出，推動觀光需要公部門各種力量合力一起來，可惜高思博因為黨派不同被貼標籤，無法獲得市府支持。林俊憲針對民進黨不實誣蔑南區國際光點計畫，完全是扭曲、指鹿為馬的行徑，不符合一個立委監督政府的能力。

(中時 )

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