台中》盧秀燕辭立委展現破釜沉舟決心、台中非贏不可

2018年11月20日 15:19 中時 陳世宗

盧秀燕宣布辭去立委職務後，當場簽署「立委辭職書」。（陳世宗攝）

選戰距離投票最後４天！國民黨台中市長候選人盧秀燕20日宣布辭立委，力拚台中市長選戰，展現破釜沉舟決心；盧秀燕強調市長選舉不成功，也不會接受不分區立委職務。盧秀燕展現破斧沉舟的決心、宣布辭立委拼到底，決心做個好市長《台中非贏不可》。

盧秀燕指出，她早在今年5月間宣佈競選總部主委及總幹事時，就已做了請辭參選的決定！但因根據她的選舉步調，所以今天才宣布請辭；這場選舉是代表鄉親與執政黨當局的挑戰，背負鄉親的託負。

盧秀燕說，「我非贏不可！中部人民受到空汙、低薪、景氣差之苦，如果秀燕在周六選贏，代表我們人民鄉親有翻身機會，也代表台中這個城市、我們國家有改變的機會。為展現破釜沉舟的決心，也為了展現一定會贏的決心，此刻宣布辭去立委職務，並當場簽署立委辭職書。」

盧秀燕競選總幹事顏寬恒指出，辭去立委必須要有很大的決心！他並帶領高喊「盧秀燕凍蒜！台中非贏不可！」、「台中，我們會贏」！

盧秀燕表示，因不分區立委可以遞補，區域立委涉及改選，只會涉及提早改選；她坦承今天職辭並沒有跟黨中央報備，因請辭中央一定不准。但「因為我一定會當選，所以沒有考慮接棒人選。」

坊間有人傳說盧秀燕是為挽救選情才宣布請辭參選！盧秀燕強調，林市長在選前3天辭職，但他並沒有輸；我在選前4天辭職，選前做的比林市長好，選後也會比林市長做的更好！盧秀燕競選團隊士氣如虹，高喊「盧秀燕凍蒜、台中非贏不可」、「台中，我們會贏！」

(中時 )