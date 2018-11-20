台中》盧秀燕辭立委展現破釜沉舟決心、台中非贏不可

國民黨台中市長候選人盧秀燕今天宣布辭立法委員，力拚台中市長選戰，展現破釜沉舟的決心（陳世宗攝）

友善列印
中時
盧秀燕宣布辭去立委職務後，當場簽署「立委辭職書」。（陳世宗攝）

選戰距離投票最後４天！國民黨台中市長候選人盧秀燕20日宣布辭立委，力拚台中市長選戰，展現破釜沉舟決心；盧秀燕強調市長選舉不成功，也不會接受不分區立委職務。盧秀燕展現破斧沉舟的決心、宣布辭立委拼到底，決心做個好市長《台中非贏不可》。

盧秀燕指出，她早在今年5月間宣佈競選總部主委及總幹事時，就已做了請辭參選的決定！但因根據她的選舉步調，所以今天才宣布請辭；這場選舉是代表鄉親與執政黨當局的挑戰，背負鄉親的託負。

盧秀燕說，「我非贏不可！中部人民受到空汙、低薪、景氣差之苦，如果秀燕在周六選贏，代表我們人民鄉親有翻身機會，也代表台中這個城市、我們國家有改變的機會。為展現破釜沉舟的決心，也為了展現一定會贏的決心，此刻宣布辭去立委職務，並當場簽署立委辭職書。」

盧秀燕競選總幹事顏寬恒指出，辭去立委必須要有很大的決心！他並帶領高喊「盧秀燕凍蒜！台中非贏不可！」、「台中，我們會贏」！

盧秀燕表示，因不分區立委可以遞補，區域立委涉及改選，只會涉及提早改選；她坦承今天職辭並沒有跟黨中央報備，因請辭中央一定不准。但「因為我一定會當選，所以沒有考慮接棒人選。」

坊間有人傳說盧秀燕是為挽救選情才宣布請辭參選！盧秀燕強調，林市長在選前3天辭職，但他並沒有輸；我在選前4天辭職，選前做的比林市長好，選後也會比林市長做的更好！盧秀燕競選團隊士氣如虹，高喊「盧秀燕凍蒜、台中非贏不可」、「台中，我們會贏！」

(中時 )

台南》南區光點計畫變汙點？高思… 台中》盧秀燕辭立委拚選戰 對手…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。