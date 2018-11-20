孩子常跑醫院？長庚：1歲前吃多這些 可降低過敏疾病

孩子常跑醫院？長庚：一歲前吃多這些 可降低過敏疾病 (達志提供)

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中時電子報
、中時/林周義
圖為六大易致敏性食物。(基隆長庚提供)

寶寶吃了多少種類的副食品，其實與降低過敏體質？基隆長庚兒科團隊針對272名嬰幼兒進行研究發現，寶寶1歲前被餵食含有易致敏性的副食品種類越多，被檢測出過敏體質的機會越低。因此，醫師鼓勵台灣父母，餵食寶寶副食品可以多樣化嘗試，不用害怕吃到水果、蛋白、蛋黃、魚、有殼類海鮮、花生等六種易致敏性食物。

近年台灣兒童罹患過敏疾病的比率已上升，基隆長庚兒科團隊自2012年3月起，針對272名嬰幼兒進行研究。在寶寶1歲時，抽血檢驗血中40種過敏原（含20種食物性過敏原、20種吸入性過敏原）與IgE過敏球蛋白。

結果發現，1歲前被餵食的副食品種類越多，包含水果、蛋白、蛋黃、魚、有殼類海鮮、花生等六種易致敏性食物，寶寶被檢測出過敏體質的機會越低。1歲前曾餵食多於5種易致敏性食物的嬰兒，比起只餵食少於2種易致敏性食物的嬰兒，過敏體質風險約下降四成，IgE過敏球蛋白指數也顯著較低。

該研究也進一步發現，基隆地區的嬰幼兒中，84.9%不曾吃過花生、80.1%不曾吃過有殼海鮮、37.1%不曾吃過蛋白、21.0%不曾吃過蛋黃、12.8%不曾吃過魚類、7.3%不曾吃過水果。

基隆長庚醫院兒童胃腸科醫師花曼津表示，孩子剛出生時免疫系統較不成熟，且具可塑性。藉由早期接觸多種食物抗原，引發口服耐受性，有助降低早期過敏體質的風險。該研究結果刊登於2017年11月份國際知名期刊《兒科研究（Pediatric Research）》。

花曼津提醒父母，在寶寶1歲前提供多樣化的副食品選擇，勿害怕嘗試易致敏性食物，如水果、蛋白、蛋黃、魚、有殼類海鮮、花生等。餵食易致敏性食物時，需注意寶寶的吞嚥狀況，如堅果類需事先研磨，以免嗆到；另外，一次餵食一種副食品，連續幾天。若出現過敏反應如濕疹、異位行皮膚炎、鼻炎等，應停止餵食並儘快送醫治療；若無不良反應則可繼續餵食。

(中時電子報)

基隆長庚提供
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