姚元浩擔任上菜天使送暖寒士 要揪王心恬一起做公益

2018年11月20日 14:54 中時 林淑娟

姚元浩、張本渝20日出席人安基金會舉辦的「第29屆寒士吃飽30尾牙」活動，兩人化身上菜天使，為寒士服務，並錄製宣傳影片鼓勵他們「苦沒什麼，過去就好了」。姚元浩有感而發地說，人生真的會有很低潮的時候，等待是一個很辛苦的過程，這過程中要用很多正能量，讓他們感到未來有希望。

姚元浩說，他是一個充滿正能量的人，蠻有正面想法，也常跟身邊很多好友說，不要動不動就講自殺，要多出去戶外走一走、多運動，只要多充實幾，時間到了，就會有你自己該做的事！

是否面臨過人生低潮？他說前陣子朋友小謝（指燒炭輕生的謝辰陽導演）走了，他是當年合作《我們這一班》、《麻辣鮮師》的製片，他覺得很難過。他感嘆，人生真的會有很多低潮，每個人都會有，不管怎樣都要熬過去，今天會來做這件事，就是希望能多做一些事的人，拿出更溫暖的雙手給他們擁抱。

他很慶幸自己悲觀時，身邊有一群很棒的朋友，會跟他分享很正面的東西，加上他喜歡待在戶外，常面對大山大水，也面對很多克服不了的事，「遇到寒冷時，會想說有件外套能度過寒冷，遇到大浪被浪打下去時，會覺得自己練習還不夠，只要再努力，一定還有機會還能站上去」。

被問與緋聞對象王心恬的感情現況，他回說「很好啊，她做她的事，現在還是好朋友的狀態」，未來也還是會一起出國玩，但首先會一起做公益。由於這項公益活動預計在台北的總統府前廣場席開2200桌，義工需求3000人，還需要很多愛心紅包與義工的參與，他說，有機會會找她一起來做這件有意義的事，一起把人安需要的資金募集到。

曬出一身黝黑膚色的他被問近況，說最近大多在運動，還在等劇本，大陸和台灣都有邀約。他不排斥演爸爸，上次在大陸的戲裡已經演過爸爸，「當然可以啊，我一直希望可以演爸爸，因為我很喜歡小孩，想說可以演周潤發在電影《又見阿郎》裡的那種角色。現在偶像劇也不是主流市場了，我想拍的是貼近人心的戲。」

是否想結婚？他說一直都想，沒停過，「一定會有一天的」！想要有小孩嗎？他說：「如果現在有小孩很開心啊，就跟家裡養狗狗一樣啊」！是否可以接受先有小孩？他說先有小孩也沒有關係，但這不是一個人的事。

由於1月27日「寒士吃飽30尾牙」活動當天，也是張本渝生日，她也說，可以號召更多朋友一起來參與，讓生日更有意義。

(中時 )