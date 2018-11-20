高雄》這二字威力強大！竟讓趙少康評高雄辯論驚嚇定格

趙少康在評論的過程中，卻不小心把民調說溜嘴，當下整個人呆住看著鏡頭，楞住大約2秒，趕緊轉移話題。(圖片取自Youtube)

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中時電子報
/整理報導

昨晚高雄市長候選人電視辯論會，民進黨候選人陳其邁和國民黨候選人韓國瑜誰表現好，外界自有評論。資深媒體人趙少康對兩人的表現，認為韓國瑜有85 分，陳其邁有80分，都相當不錯。不過，趙少康在評論的過程中，卻不小心把民調說溜嘴，當下整個人呆住看著鏡頭，楞住大約2秒，趕緊轉移話題。網友戲稱趙少康差點50萬就飛了。

年底縣市長選戰，在韓國瑜的韓流效應下，國民黨竟在高雄與民進黨戰成五五波焦土戰，而昨日的這場高雄市的世紀辯論會就成為萬眾注目的焦點，雙雄對決，呈現藍綠激戰。

而趙少康也在【觀點│趙少康觀點】評論陳韓兩人選舉的辯論，他表示看起來陳其邁是比較緊張，因為陳其邁看起來他是比較進攻，為什麼？因為「民調」…，當趙少康說出「民調」這兩字時，突然整個人愣住，驚嚇的看向鏡頭，然後雙手握拳，趕緊把話題轉移到其他方向去，讓節目繼續下去。而在節目的最後，趙少康認為韓國瑜的表現有85 分，陳其邁有80分，都相當不錯。

會讓趙少康如此緊張原因，是因根據選罷法規定，投票前10天不能發布民調。若違法者可能被罰五十萬元以上五百萬元以下罰鍰。對於趙少康的有趣小插曲，Youtube網友留言表示，「差點講到民調，好險」、「趙先生差點講到民調突然停住好家在」、「趙先生50萬差點沒有了」、「50萬省下來了」。

(中時電子報)

文章來源：趙少康觀點(時間1分56秒)

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